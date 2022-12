PRIESKUM: Väčšina Slovákov prichádza pre zdražovanie o úspory

Bratislava 13. decembra (TASR) - Výdavky Slovákov v uplynulých mesiacoch rástli, no ich príjmy väčšinou nie. Viac ako štvrtina ľudí tak za rok prišla o úspory. Informovala o tom v utorok spoločnosť Home Credit Slovakia na základe reprezentatívneho prieskumu, ktorý od 13. do 17. októbra realizovala agentúra STEM/MARK na 506 dospelých Slovákoch do 64 rokov.



Príjmy zhruba na rovnakej úrovni malo za posledný rok 53 % domácností a ich pokles v prieskume uviedlo 8 %. Zvýšené príjmy za uplynulý rok zaznamenalo 39 % rodín.



Takmer 30 % opýtaným v uplynulých 12 mesiacoch zvýšili plat. Šesť z desiatich domácností si prilepšilo do 200 eur mesačne. Vyššiu mzdu bez domáhania u zamestnávateľa dostalo 17 % ľudí, vyčíslila spoločnosť.



Doplnila, že plat po požiadaní zamestnancov nezvýšili 14 % z nich. O vyššiu mzdu však za uplynulých 12 mesiacov nepožiadalo 42 % Slovákov.



Siahnuť na úspory muselo 56 % Slovákov. Výrazné zdražovanie tovarov a služieb v prieskume ako hlavný dôvod uviedlo 92 % respondentov.



Približne 15 % Slovákov prišlo o úspory aj preto, že buď stratili prácu, a to 8 %, alebo im znížili plat, čo je situácia u 7 %. "Samozrejme, je tu aj 17 % takých, ktorým sa znížili úspory pre mimoriadne výdavky nesúvisiace s vysokou infláciou," uviedol analytik trhu zo spoločnosti Jaroslav Ondrušek.



Ak niekoho postihli nižšie príjmy, stúpajúce náklady či ubúdajúce úspory a obmedzilo by to jeho schopnosť splácania úverov, je podľa spoločnosti vhodným riešením konsolidácia, čiže spojenie viacerých úverov, čím sa dá ušetriť na splátkach, a taktiež poistenie schopnosti splácať takýto úver.



"Záujem o konsolidácie úverov výrazne rastie. Za uplynulých 11 mesiacov tohto roka sme zaznamenali u našich klientov medziročný nárast objemu konsolidácií takmer o dve tretiny," priblížil riaditeľ divízie produkty a marketing spoločnosti Milan Cáder. Konsolidácia sa dá v súčasnosti uskutočniť aj z domu.



"Podobne registrujeme aj výrazne vyšší dopyt po poistení schopnosti splácať konsolidované úvery, kde sme zaznamenali skoro dvojnásobný medziročný vzostup. Poistených konsolidovaných úverov je už viac ako pätina," uzavrel Cáder.