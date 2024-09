Prieskum:Väčšina Slovákov si uvedomuje dôležitosť šetrenia na dôchodok

Bratislava 9. septembra (TASR) - Väčšina obyvateľov Slovenska (83 %) si uvedomuje dôležitosť šetrenia peňazí na dôchodok. Stúpa pritom záujem o zhodnocovanie ušetrených financií prostredníctvom investovania. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu, ktorý pre finančnú spoločnosť Simplea zrealizoval MindBridge Consulting.



"Na druhej strane však 39 % z respondentov s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania deklarovalo, že na dôchodok nie je potrebné sporiť si. Takýto postoj zastávali aj opýtaní s najnižším príjmom v domácnosti. Tieto dve skupiny sa spoliehajú na štát. Zo skupiny, ktorá sa na dôchodok pripravuje a sporí si, využíva najefektívnejší spôsob, ako si pripraviť finančnú rezervu - teda investovanie do podielových fondov - len 16 % opýtaných," zhodnotil riaditeľ spoločnosti Tibor Boťánek.



So zvýšeným záujmom o investovanie došlo podľa neho aj k zintenzívneniu ponúk "unikátnych" investičných príležitostí prostredníctvom dravých komunikačných stratégií, vrátane telemarketingu. Neskúsení investori sa tak v niektorých prípadoch nechali zlákať prísľubom vysokého zhodnotenia, niekedy vyššieho ako 20 %.



"Ak vám niekto sľubuje takto vysoké zhodnotenie, treba sa mať na pozore. Môže totiž ísť o hazard s vlastnými úsporami. Takéto prísľuby typicky indikujú podvod, prehnaný optimizmus alebo neskúsenosť poskytovateľa investícii," upozornil investičný analytik spoločnosti Adrián Šajánek. Podľa neho sa v poslednom období stupňuje tlak podvodníkov a "odborníkov", ktorí veria, že investíciám rozumejú aj bez dlhoročných skúseností lepšie ako celý finančný trh. Vzniká tak riziko investovania do neoverených, resp. neefektívnych finančných nástrojov.