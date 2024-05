Prieskum: Väčšina Slovákov vie pokryť životné náklady

Bratislava 8. mája (TASR) - Väčšina Slovákov dokáže pokryť základné životné náklady, avšak musí značne škrtiť svoje výdavky. Vyše polovica (57 %) oslovených Slovákov sa začala obmedzovať a znižuje dobrovoľné výdavky. Dôslednejšie tiež sledujú, na čo míňajú svoje peniaze. Vyplýva to z pulzného prieskumu spoločnosti Intrum o finančnej situácii a postojoch spotrebiteľov.



"Väčšina Slovákov tvrdí, že je schopná pokryť základné životné náklady, avšak na ostatné jej zostáva málo. Aby sa udržali nad vodou, značne škrtia výdavky, a to aj na úkor zdravia. Pretrvávajúci tlak na rodinné rozpočty má vážne dôsledky na duševné zdravie a celkovú životnú pohodu," zhodnotil výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.



Podľa prieskumu 78 % Slovákov si je istých, že dokáže každý mesiac zaplatiť všetky svoje účty. Avšak len necelá polovica (46 %) uviedla, že má taký príjem, s ktorým s istotou dokáže hospodáriť bez rizika, že niekedy nejaký účet nezaplatí alebo sa ešte viac nezadlží. Z oslovených Slovákov 36 % uviedlo, že si je istých, že si bude môcť dovoliť pohodlnú dovolenku. Priemer EÚ je pritom 48 %.



Najviac pod tlakom pri hospodárení s peniazmi sa cítia ľudia v strednom veku (44 - 64 rokov). Náklady na život, rodinné záväzky a hypotéky pohlcujú 58 % ich mesačných príjmov.



Podľa výsledkov prieskumu vyše polovica opýtaných Slovákov uviedla, že sa začala obmedzovať a znižuje svoje dobrovoľné výdavky. Polovica oslovených Slovákov zároveň potvrdila, že zvažuje nájsť si bočný zdroj príjmu, napríklad druhú prácu alebo brigádu.



Finančné starosti negatívne vplývajú na duševnú pohodu 38 % oslovených spotrebiteľov, viac na ženy. Kým 52 % mužov tvrdilo, že zarábajú dostatok na to, aby tento rok žili bez stresu, takúto pohodu pociťuje len 40 % Sloveniek.



Takmer polovica oslovených obyvateľov Slovenska pritom vníma budúcnosť pesimisticky. Horšie svoju situáciu v porovnaní so situáciou svojich rodičov vidí 45 % oslovených Slovákov. Štyria z desiatich pritom tvrdia, že ich problémy začali mať negatívny vplyv aj na ich blízke vzťahy. Pritom len 38 % Slovákov si myslí, že si dokáže nájsť lepšie platenú prácu, je to však viac ako celoeurópsky priemer (32 %).



Prieskum o aktuálnej finančnej situácii a postojoch spotrebiteľov sa vykonával od 2. do 25. januára 2024 na vzorke 20.000 Európanov, z toho 1000 Slovákov. Externý prieskum sa vykonával v 20 európskych krajinách.