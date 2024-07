Prieskum: Väčšina slovenských firiem očakáva rast vozových parkov

Bratislava 7. júla (TASR) - Deviati z desiatich manažérov očakávajú, že sa vozové parky ich firiem v najbližších troch rokoch rozrastú alebo zostanú stabilné. Vyplýva to z Barometra mobility a flotily 2024, ktorý vytvorila spoločnosť Arval v krajinách po celom svete. Na Slovensku sa do neho zapojilo 250 spoločností.



"Najčastejším dôvodom očakávaného nárastu vozových parkov v blízkej budúcnosti je podľa firiem to, že spoločnosť rastie alebo rozvíja novú činnosť, ktorá si vyžaduje firemné vozidlá," uviedol generálny riaditeľ Arval Slovakia Marian Burian s tým, že to v prieskume uviedlo 60 % spoločností.



Dôvodom sú aj potreby súvisiace s ľudskými zdrojmi, ako je nábor nových zamestnancov a talentov. Myslí si to 58 % firiem. Spoločnosti podľa Buriana prípadne plánujú navrhnúť vozidlá aj tým zamestnancom, ktorí na ne v súčasnosti nemajú nárok, napríklad ako alternatívu k zvýšeniu platu. Ide pritom o 42 % opýtaných.



Ako hlavné výzvy do budúcnosti uviedli manažéri vozových parkov predovšetkým znižovanie kompletných nákladov na vlastníctvo automobilov, riadenie dlhších dodacích lehôt vozidiel či implementáciu technológií alternatívnych palív. "Štvrtou identifikovanou výzvou je prispôsobenie sa hybridným spôsobom práce, teda práce z domu aj z kancelárie. Ale zatiaľ len menšina slovenských firiem uvažuje o zmene svojej politiky mobility pre prácu z domu," dodal Burian.



Najčastejším spôsobom obstarávania nových vozidiel podľa prieskumu v tuzemsku zostáva ich priamy nákup. Ako možnosť si ho v prieskume zvolilo 45 % spoločností. Za ním nasleduje operatívny lízing, ktorý preferuje 24 % firiem. Treťou možnosťou je finančný lízing (17 %) a za ním úver (10 %).