Prieskum: Väčšina zamestnávateľov poskytla pomoc ľuďom z Ukrajiny

Bratislava 29. marca (TASR) - Väčšina zamestnávateľov poskytovala formu pomoci ľuďom z vojnou postihnutej Ukrajiny. Podľa prieskumu spoločnosti Profesia a iniciatívy Open HR Forum 74 % firiem riešilo pomoc pri transporte rodín svojich zamestnancov do bezpečia. Výsledky ukázali, že 66 % spoločností poskytlo ľuďom z Ukrajiny profesionálne psychologické poradenstvo.



Väčšina oslovených spoločností informovala, že je ochotná poskytnúť Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí sa rozhodnú prísť na Slovensko, pracovné miesto. Najviac príležitostí vidia najmä pri kvalifikovaných technických pozíciách a manuálnej práci.



Zamestnávatelia s ukrajinskou pracovnou silou poskytovali tiež finančnú pomoc, preplatené voľno či relokáciu zamestnancov na Slovensko. Približne 61 % zamestnávateľov pre svojich pracovníkov a pracovníčky zintenzívnili komunikáciu o pomoci Ukrajine.



Aktuálna situácia zároveň motivuje zamestnávateľov zintenzívňovať komunikáciu o duševnom zdraví podobne, ako to bolo aj pri začiatku pandémie nového koronavírusu.



Takmer štvrtina spoločností potvrdila, že ich zamestnanci odišli alebo zvažujú svoj odchod do vojny.