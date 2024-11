Prieskum: Väčšine slovenských milionárov v roku 2024 vzrástol majetok

Bratislava 26. novembra (TASR) - V uplynulom roku zaznamenali slovenskí dolároví milionári najrýchlejšie tempo rastu svojho majetku za posledné obdobie. Hlavným zdrojom ich bohatstva zostáva príjem z podnikania, ktorý dopĺňajú úspešné investície do akcií zahraničných spoločností a private equity. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho prieskumu J&T Banka Wealth Report 2024, ktoré v utorok prezentovali predstavitelia banky.



Štyri pätiny (82 %) opýtaných slovenských milionárov uviedlo, že ich majetok v poslednom roku narástol, a to vďaka príjmom z podnikania a úspešným investíciám. Prispela k tomu stabilizácia ekonomickej situácie a pozitívny vývoj na finančných trhoch. Viac ako štvrtina (27 %) respondentov deklarovala, že ich majetok narástol za uplynulých 12 mesiacov o viac ako 10 %.



Viac ako polovica (53 %) slovenských milionárov považuje naďalej akcie zahraničných spoločností za najatraktívnejšiu investičnú príležitosť pre nasledujúce obdobie. Na druhom mieste sú tzv. private equity investície, čo deklarovala tretina (34 %) opýtaných. Ide o vklady do základného imania podniku, ktorý nie je verejne obchodovaný.



Medzi účastníkmi prieskumu tiež ožil záujem o rezidenčné nehnuteľnosti a stavebné pozemky, ktorý bol v uplynulých rokoch utlmený. "Klesajúce úrokové sadzby a stabilizácia dopytu po bývaní vrátili sektor nehnuteľností a stavebných pozemkov späť do pozornosti slovenských milionárov. Vidia v nich nielen príležitosť na zhodnotenie majetku, ale aj ochranu pred infláciou," vysvetlila riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.



Milionári na Slovensku sú tiež optimistickí, pokiaľ ide o vývoj ich majetku v budúcnosti. Jeho ďalší rast v budúcom roku očakávajú tri štvrtiny (76 %) z nich. Okrem finančných cieľov sa pritom čoraz viac zameriavajú na dlhodobé projekty s pridanou hodnotou, vrátane investícií do vzdelávania, zdravotníctva a environmentálnych iniciatív.



Prieskum sa uskutočnil v septembri 2024. Vykonala ho J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Do výskumu sa zapojilo spolu 404 respondentov z radov dolárových milionárov, z toho 127 Slovákov a 277 Čechov. Dáta boli zbierané pomocou online dotazníka. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory s 29 respondentmi, z ktorých bolo 11 na Slovensku a 18 v Českej republike.