Prieskum: Valentínske darčeky kupujú až dve tretiny ľudí

Bratislava 13. februára (TASR) - Viac ako 67 percent opýtaných Slovákov kupuje na Valentína pre svoju blízku osobu darček a väčšina z nich dáva prednosť ekologickému recyklovateľnému darčekovému baleniu. Ukázal to prieskum pre startup Repetito na vzorke 1050 respondentov starších ako 18 rokov. Z výsledkov takisto vyplýva, že nákup darčeka v kamenných obchodoch si volí 34 percent opýtaných. O prieskume v utorok informovala agentúra Trumpeter.



"Zvyšujúcemu sa trendu online nákupov, ktorý produkuje stále väčšie množstvo odpadu, sa bude musieť prispôsobiť e-commerce, keďže aj európskou požiadavkou je snaha obmedziť jednorazové obaly a podporiť ich opätovné použitie. Do roku 2030 bude povinnosť používať 10 percent recyklovaných obalov a 50 percent do roku 2040," povedal generálny riaditeľ Repetito Ivan Štefina.



Dáta prieskumu ukázali, že medzi najpreferovanejšie valentínske darčeky patria parfumy (26 %), šperky, bižutéria a módne doplnky (18 %), sladkosti (18 %), knihy (8 %) a spodná bielizeň (8 %). Celkovo 69 percent respondentov je za to, aby bol v ekologickom recyklovateľnom darčekovom balení, zvyšným účastníkom prieskumu stačí jednorazový obal.



"E-shopy, ktoré zavádzajú prvky udržateľnosti do svojho podnikania, môžu získať konkurenčnú výhodu a osloviť spotrebiteľov, ktorých popri cene, kvalite či recenziách produktov zaujíma aj vplyv online nákupov na životné prostredie," dodal Štefina.





Slováci minú na valentínske darčeky v priemere 54 eur



Februárový prieskum nákupného poradcu Heureka preukázal, že Valentín oslavuje viac ako polovica slovenských respondentov, pričom naň minú v priemere 54 eur. Najčastejším darčekom sú kvety, romantická večera či sladkosti, informoval portál v utorok.



Na Slovensku podľa prieskumu oslavuje Valentína občas či pravidelne 53 % opýtaných, v Česku 39 %. Slovenky očakávajú od svojho partnera kyticu (88 %). Medzi najčastejšie darčeky patrí aj romantická večera, ktorú plánuje vyše 31 % respondentov. Tretím najobľúbenejším darčekom sú maškrty (14 %), no veľmi obľúbené sú aj parfumy.



"Medzi netradičnými odpoveďami na otázku, aký darček by sme chceli dostať, sa však našli aj ručný mixér, bežecký pás či vitamíny. A medzi plánovanými darčekmi, ktorými chceme potešiť svojich milovaných, sa zas našlo veľa oblečenia, knihy či dokonca lyžiarske potreby," komentoval marketingový riaditeľ Heureka Group Michal Vodák.



Aj keď je priemerná cena valentínskeho darčeka približne 54 eur, najčastejšie plánujú Slováci kúpiť darček do 40 eur (takmer 60 %), viac ako 100 eur plánuje minúť každý desiaty respondent.