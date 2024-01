Prieskum: Vedomosti Slovákov o investovaní sa medziročne zhoršili

Bratislava 29. januára (TASR) - Investičná gramotnosť Slovákov medziročne poklesla o o 1,5 bodu a dostala sa na doteraz najnižšiu úroveň 99,1 bodu. Kým znalosti u žien sa zlepšujú, u mužov je trend opačný. Vyplýva to z najnovšieho Indexu investičnej gramotnosti platformy Portu, ktorá o ňom informovala v pondelok na tlačovej konferencii. Index bol zostavený na základe dát z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1050 respondentov.



"Za poklesom Indexu investičnej gramotnosti na Slovensku môžeme hľadať predovšetkým slabšie vedomosti mladej generácie, keďže v kategórii 18- až 26-ročných zaznamenal index najvyšší pokles oproti roku 2021. Pod slabšie vedomosti sa mohlo podpísať najmä zhoršenie kvality vyučovania počas pandémie," priblížil dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Michal Mešťan.



Zo zistení vyplynulo, že kým pri úvodnom meraní patrili znalosti mladých medzi nadpriemerné, teraz sú najhoršie. Ich úroveň vedomostí klesla zo 101,6 bodu v roku 2021 na aktuálnych 99,1 bodu. Najlepšie výsledky dosiahli podľa indexu ľudia vo veku 54 až 65 rokov.



"Aj to svedčí o problematickej úrovni slovenského, predovšetkým základného a stredného školstva. To nedokáže dostatočne kompenzovať najmä vplyv zlého sociálneho postavenia detí na ich vedomosti," dodal analytik investičnej platformy Marek Malina.



Výsledok indexu v porovnaní s prvým meraním stúpol u žien o 4,9 %, zatiaľ čo u mužov klesol o 2,4 %. Ako uviedla investičná platforma, stále však platí, že muži na Slovensku majú pred ženami náskok.



Index ukázal, že inflácii rozumejú tri štvrtiny Slovákov. Podobne sú na tom aj s vnímaním rozdielu medzi sporením a investovaním. Najväčší problém im robia menové kurzy a otázka daní. Na nízkej úrovni majú podľa zistení aj počítanie s percentami, chápanie garancie výnosov či porozumenie otázkam zloženého úročenia.