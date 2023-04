Prieskum: Veľa Slovákov má nízke povedomie o svojom životnom poistení

Bratislava 10. apríla (TASR) - Téma životného poistenia je relevantná pre takmer 75 % opýtaných Slovákov, napriek tomu 37 % má o jeho plnení a podmienkach nízke povedomie. Štvrtina Slovákov naopak nemá životné poistenie a uvádza, že ho ani nepotrebuje. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala digitálna finančná platforma Moneyhoon spolu s Mindworx na vzorke 1065 ľudí.



Životné poistenie podľa prieskumu bráni Slovákom uzavrieť nedostatok informácií, časová a fyzická náročnosť pri výbere konkurenčných produktov či strach pred ďalším finančným záväzkom.



"Podľa našich dát sa zriadenie životného poistenia úzko viaže s finančnými záväzkami, ako je hypotéka, a to až v 66 %. Stále je tu však jedna štvrtina Slovákov, ktorá si myslí, že nepotrebuje životné poistenie. Najmenšiu potrebu zriadenia životného poistenia majú v 36 % mladí pracujúci ľudia do tridsať rokov a hneď na druhom mieste sú mladé rodiny," priblížil finančný špecialista a CEO Moneyhoon Erik Čebík.



Mnohí z nich si podľa neho neuvedomuje možné riziká chýbajúceho poistenia. "Rodiny a domácnosti s maloletými deťmi v prípade straty kľúčového príjmu a absencie životného poistenia môžu mať naozaj obrovské existenčné problémy, ktorým sa dá včas vyhnúť. Správne nastavené životné poistenie dokáže pokryť nečakané finančné záväzky a životné náklady," upozornil Čebík.



V susednej Českej republike je podľa dát spoločnosti EMA životné poistenie dôležité pre ešte menej ľudí ako na Slovensku. Nadpolovičná väčšina opýtaných Čechov nad životným poistením z nejakého dôvodu neuvažuje a nemá ho zriadené. U Slovákov je tento pomer 25,4 %.