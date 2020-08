Verejný sektor podľa prieskumu dostatočne nevyužíva blockchain

Bratislava 4. augusta (TASR) – Technológiu blockchain bude používať do budúcna aj verejný sektor. Myslí si to 57 % respondentov v prieskume spoločnosti BDO a občianskeho združenia PUBLICUM. Väčšina opýtaných tiež tvrdí, že verejný sektor dostatočne nevyužíva potenciál tejto technológie.



Jedným z problémov môže byť podľa 80 % opýtaných nedostatočná regulácia blockchainu. S ňou však podľa Tibora Vinczeho z občianskeho združenia súvisí nedostatočné povedomie a nedostatočná skúsenosť, ktorá môže vytvárať rôzne obavy.



„Každá vec, ktorú robíme prvýkrát, môže vyvolať obavy, ale hneď, ako pochopíme, že to funguje, tieto obavy pominú. Je preto kľúčové vytvoriť prostredie pre rozvoj takýchto projektov a inšpirovať sa poprednými krajinami, ktoré v implementácii tejto technológie našli skutočné benefity," skonštatoval.



Podľa Petra Gundu z BDO je iba otázkou času, keď sa táto technológia stane súčasťou každodenných životov a počiatočné obavy pominú. „Na to, aby sa tak stalo, je však stále potrebná zmena myslenia a zvýšenie odborného povedomia o tejto technológii," dodal.



Globálny prieskum spoločnosti BDO a občianskeho združenia PUBLICUM sa uskutočnil online, formou dotazníkovej metódy. Do dotazníka sa zapojilo viac ako 20 krajín celého sveta. Väčšina respondentov (64 %) pochádzala z vyššieho manažmentu organizácií verejného sektora. Na dotazníku sa zúčastnili viaceré odvetvia verejného sektora vrátane miestnych a vládnych organizácií, zdravotných a sociálnych služieb, vzdelávania, športu a kultúry.