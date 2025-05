PRIESKUM: Viac ako 43 % Slovákov využíva dobierku, vidia v nej istotu

Bratislava 31. mája (TASR) - Viac ako 43 % online nákupov si slovenskí zákazníci objednávajú na dobierku. Hovoria o tom dáta spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 slovenských e-shopov. Zákazníci obľubujú podľa spoločnosti dobierku z dôvodu opatrnosti a taktiež im vyhovuje neskoršia platba za tovar.



„Platba na dobierku je slovenským špecifikom a zdá sa, že tak skoro z nášho online sveta nezmizne. Počet takto objednaných nákupov totiž počas posledných rokov ostáva približne rovnaký. A to napriek tomu, že kupujúci si často musia za túto možnosť zaplatiť extra poplatok približne od 0,50 do 1 eura,“ uviedla Mária Auxtová zo spoločnosti.



Ďalej priblížila, že z pohľadu zákazníka, ktorý napríklad prvýkrát nakupuje v novom obchode, je takáto obozretnosť pochopiteľná. Zákazník má podľa nej pocit, že objednávanie je takto bezpečnejšie a za zásielku zaplatí, až keď ju skutočne dostane. Niektorým zákazníkom by mala zároveň vyhovovať aj neskoršia platba za tovar.



Majitelia online obchodov by mali túto problematiku vnímať inak. „Pre majiteľov e-shopov ide o najhoršiu možnosť, keďže posielajú tovar bez toho, aby mali zaplatené. Môže sa stať, že zákazník si zásielku nepreberie a náklady na balné a poštovné predstavujú pre obchod čistú stratu,“ upozornila Auxtová.



Spoločnosť doplnila, že v susednom Česku je dobierka takisto historicky zaužívaná, avšak počet takýchto nákupov je nižší. V roku 2024 bol na úrovni 31,6 %, čo je približne o 12 % menej objednávok ako na Slovensku.