Prieskum: Viac ako 50 % Slovákov chce ísť do dôchodku skôr

Bratislava 7. septembra (TASR) - Občania Slovenska by chceli ísť na dôchodok skôr, ako je riadny termín, teda vo veku 64 rokov. Do predčasného dôchodku plánuje ísť 18 % a výrazne skôr by na dôchodok chcelo ísť 34 % ekonomicky aktívnych občanov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus a Nadácie Partners, o ktorom na štvrtkovej tlačovej konferencii informovali zástupca agentúry Focus Martin Slosiarik a reprezentanti z Partners.



Podľa 64 % respondentov sa vek odchodu do dôchodku ešte zvýši. "Tento údaj je svojím spôsobom alarmujúci. Rozumiem, že dáta ukazujú určitú túžbu obyvateľov, tá však úplne popiera dôchodkovú realitu z hľadiska aktuálneho finančného zabezpečenia obyvateľov Slovenska na dôchodok," upozornil sociológ z agentúry Focus Martin Slosiarik.



V roku 2019 sa občania Slovenska vyjadrili, že ideálna výška dôchodku by bola 925 eur. V tohtoročnom prieskume bola vysnívaná výška dôchodku pre Slovákov 1165 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 25 %.



"Tento nárast pravdepodobne v sebe zahŕňa pociťované zvyšovanie životných nákladov od jari 2022, ktoré sa takto premietlo aj do zvýšenia predstáv o výške ideálneho dôchodku," uviedol Slosiarik.



Odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Linda Valentín upozornila na to, že približne polovica ekonomicky aktívnych respondentov vôbec alebo iba málokedy rozmýšľa o kvalite svojho života na dôchodku.



"Častým problémom je, že ľudia si spájajú dôchodok iba so starobou a nie s finančným zabezpečením. Z toho pramenia potom nereálne predstavy a podceňovanie dostatočne dlhej prípravy, ktorá je práve pri zabezpečení na dôchodok kľúčová," priblížila Valentín.



Vhodné tak je začať investovať čím skôr, ideálne desiatky rokov vopred. Mesačne je dobré dať 10 % zo svojho príjmu na zabezpečenie na dôchodok. Ideálny čas je začať v čo najskoršom veku, najneskôr okolo tridsiatky.



Pre obyvateľov Slovenska je najobľúbenejším spôsobom prípravy na dôchodok sporenie v druhom pilieri, a to v 47 % prípadoch. Nasleduje životné poistenie so sporením (36 %), potom tretí pilier s podielom 30 % a sporiaci účet v banke obľubuje 24 % opýtaných.