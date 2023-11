Prieskum: Viac ako päť pôžičiek spláca 29 % obyvateľov Slovenska

Bratislava 20. novembra (TASR) - Pre tohtoročný nárast cien tovarov a služieb sa obyvatelia Slovenska museli uskromniť. Jednou z možností, ako ušetriť peniaze, je konsolidácia, teda spojenie viacerých úverov do jedného. Pre takýto krok sa rozhodlo 19 % respondentov. Pôžičku v rôznej forme spláca 45 % obyvateľov Slovenska, najčastejšie jednu. Viac ako päť pôžičiek má 29 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť Home Credit.



Najviac ľudí (62 %) má neúčelovú hotovostnú pôžičku, 17 % spláca kreditnú kartu, nasledujú splátky auta, nákupy na splátky, kontokorentné úvery a krátkodobé pôžičky. "Spojenie akýchkoľvek pôžičiek do jednej, čiže ich konsolidácia, je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako ušetriť. Nie je potrebné potom uhrádzať viaceré mesačné splátky ani poplatky za vedenie účtov vo viacerých finančných domoch. Splácať sa bude len jedna, čím sa dá spravidla dostať aj k nižšej úrokovej sadzbe, a tým aj k nižšej mesačnej splátke," priblížil ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Slováci pre infláciu museli obmedziť financie na viaceré položky. Najviac šetrili v prípade investícií do kúpy auta, drahšej kozmetiky či dovolenky. Najmenej sa obmedzovali pri jedle a stravovaní. V tomto roku zvažovalo 50 % Slovákov zmenu zamestnania, aby si finančne prilepšilo.



Približne každý desiaty obyvateľ Slovenska zmenil zamestnanie pre vyšší zárobok a 14 % si z tohto dôvodu našlo ďalšiu prácu. Peniaze navyše získalo 11 % respondentov predaním hodnotnejšej veci. Najčastejšie predávali elektroniku a domáce spotrebiče, nasledovali auto, motorka, šperky, hodinky, oblečenie a obuv. Svoju nehnuteľnosť predalo 8 % opýtaných.