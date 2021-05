Prieskum: Viac ako pätina užívateľov stále používa zastaraný Windows 7

Bratislava 2. mája (TASR) – Okolo 22 % užívateľov počítačov ešte stále používa zastaraný operačný systém Windows 7, ktorého podpora bola ukončená ešte v januári minulého roka. Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Odborníci však upozorňujú, že ak už operačný systém nie je podporovaný, znamená to, že spoločnosť preň viac nevydáva ani neposkytuje aktualizácie vrátane kritických bezpečnostných opráv. Prieskum vychádza z anonymizovaných metadát.



"Hoci operačný systém môže na prvý pohľad fungovať tak, ako má, ak ho už jeho tvorca nepodporuje, môže byť náchylnejší na útoky," vysvetlili experti s tým, že zraniteľné miesta tak ostávajú bez záplat a tak poskytujú kyberzločincom potenciálne spôsoby, ako získať prístup do systému.



Medzi používateľmi, ktorí sa ešte stále nevzdali systému Windows 7, majú takmer rovnaký podiel spotrebitelia, malé a stredné podniky aj mikropodniky – po 22 %. Zistenia spoločnosti tiež ukázali, že menej ako jedno percento ľudí a firiem stále používa staršie operačné systémy, ako sú Windows XP a Vista, ktorých podpora sa skončila v roku 2014 pre XP a v roku 2017 pre Vistu. Celkovo takmer štvrtina (24 %) používateľov stále používa operačný systém Windows bez bežnej podpory. Zhruba 72 % používateľov pracuje so systémom Windows 10, teda s najnovšou verziou.



"Aj keď si myslíte, že ste v online svete chránení a ostražití, aktualizácia vášho operačného systému je základným prvkom zabezpečenia, ktorý by ste nemali prehliadať bez ohľadu na to, či používate alebo nepoužívate bezpečnostné riešenia od iného dodávateľa," zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen. Zastaraný systém pritom už tieto aktualizácie nedostáva. Kořen to prirovnáva k starému domu, ktorý sa rozpadá – nemá zmysel naň inštalovať nové dvere a je logickejšie nájsť si nový dom.



Experti teda odporúčajú používať aktuálnu verziu operačného systému a aktivovať tiež funkciu automatických aktualizácií. Taktiež radia nezabúdať na technologické riešenia so zakomponovanou prevenciou proti zneužitiu.