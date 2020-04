Prieskum: Viac ako polovica opýtaných chce bývať v rodinnom dome

Bratislava 19. apríla (TASR) – Viac ako polovica opýtaných respondentov túži po bývaní v rodinnom dome. Vyplýva to z prieskumu, ktorý ešte pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu realizovala spoločnosť ITB Development. V prípade žien vo veku 27 – 35 rokov chce bývať v rodinnom dome až 60 % opýtaných.



Anketového prieskumu sa zúčastnilo 1071 respondentov, z toho zhruba 60 % mužov a 40 % žien. „Zaujímalo nás, ako si Slováci predstavujú svoje nové bývanie a podľa akých kritérií si bývanie vyberajú,“ vysvetlil predseda predstavenstva developerskej spoločnosti Igor Lichý.



Byt v novostavbe by podľa výsledkov prieskumu chcelo 43,7 % Slovákov, pričom táto možnosť dominuje u mužov. Iba niečo vyše troch percent opýtaných si predstavuje bývanie v staršom bytovom dome, k tejto možnosti inklinujú viac ženy.



„Pokiaľ ide o mestskú infraštruktúru, respondenti považujú za dôležitú predovšetkým lokalitu (71,4 %), dopravnú dostupnosť (68 %), zeleň (66,7 %) a parkovanie (60,6 %). Na parkovaní bazírujú predovšetkým muži vo veku 27 – 35 rokov, u nich je to až 71,5 %,“ uviedol developer. Všetky skupiny respondentov sa zhodli na tom, že zeleň by nemala byť iba v okolí, ale mala by byť súčasťou bytového projektu. Požaduje to takmer 61 % opýtaných.



„Prekvapujúcim zistením je, že až 45,8 % respondentov by uvítalo strešnú terasu a 39,4 % miesto na grilovanie. Jedna štvrtina opýtaných by ocenila aj komunitnú záhradu alebo bazén,“ dodal developer.



Pre 77 % opýtaných je najdôležitejším kritériom pri výbere bývania cena, na druhom mieste (75 %) je lokalita. Takmer 70 % respondentov je naklonených k zmene lokality svojho bývania. „Znamená to, že už nie sme natoľko viazaní na miesto svojho pôvodného bydliska, ako to bolo ešte v nedávnej minulosti,“ podotkol developer.



Spoločnosť plánuje podľa svojich slov prieskum „nenechať len na papieri“, ale jeho výsledky aj reálne využiť a premietnuť do budúcich projektov.