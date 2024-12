Prieskum: Viac ako polovica zamestnancov v SR očakáva zvýšenie platu

Bratislava 11. decembra (TASR) - Viac ako polovica zamestnancov na Slovensku očakáva budúci rok zvýšenie platu. Vyšší príjem predpokladá 74 % zamestnancov v administratíve a 67 % ľudí, ktorí vykonávajú manuálnu prácu. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career, ktorý sa uskutočnil na jeseň tohto roka na vzorke 1007 zamestnaných ľudí.



Z prieskumu vyplynulo, že 12 % respondentov vníma budúcoročné zvýšenie platu za takmer isté a približne rovnaké percento tvrdí, že je to veľmi alebo skôr pravdepodobné. Pätina zamestnancov nevylučuje ani to, že bude zarábať viac ako tento rok. Zvýšenie mzdy v roku 2025 považuje za takmer vylúčené deväť percent ľudí.



Najviac predpokladajú zvýšenie zárobku mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov, a to celkovo až tri štvrtiny z nich. V prípade zamestnancov vo veku nad 50 rokov je to približne polovica. Najmenej optimistickí sú pracujúci v školstve a zdravotníctve, kde nárast platu očakáva len polovica z nich.



Najčastejšie pracovníci predpokladajú nárast príjmu do päť percent, a to 40 % z nich. Tretina si myslí, že rast ich platu sa bude pohybovať medzi šiestimi a desiatimi percentami. Zvýšenie nad 20 % očakávajú len dve percentá zamestnancov.



Navýšenie príjmu v roku 2025 považuje za dostatočné tretina respondentov. Spomedzi tých, ktorí by očakávali viac, by najväčšia časť z nich preferovala rast o 11 až 15 %. Dve tretiny tých, ktorí predpokladajú vyšší plat o viac ako päť percent, by boli v takom prípade spokojné. Tí, ktorým by to nestačilo, by vo väčšine preferovali rast o viac ako 20 %.