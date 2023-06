Prieskum: Viac firiem chce v lete zamestnancov prijímať než prepúšťať

Bratislava 15. júna (TASR) - Náborové plány slovenských firiem na letné obdobie sú mierne optimistické. Až 31 % spoločností očakáva nárast počtu zamestnancov, 19 % predpokladá pokles a 40 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšní sa nevyjadrili. Vyplýva to z pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov. V celosvetovom aj európskom meradle však patrí Slovensko medzi tie krajiny, kde najviac cítiť zdržanlivosť zamestnávateľov v náborových plánoch vzhľadom na pokračujúcu geopolitickú neistotu.



Čistý index trhu práce na Slovensku, čo je rozdiel medzi počtom zamestnávateľov, ktorí predpokladajú zvýšenie počtu zamestnancov, a takých, ktorí očakávajú zníženie ich počtu, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +10 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ani medziročne sa index trhu práce nezmenil. Globálne je čistý index trhu práce o štyri percentuálne body nižší ako pred rokom, dosahuje +28 %. Štvrťročne ide o nárast indexu o päť percentuálnych bodov.



"Hoci globálny trh práce zostáva odolný, tieto údaje naznačujú, že nás čaká náborovo mierne pomalšie leto, keďže zamestnávatelia pristupujú k dopĺňaniu pracovnej sily rozvážnejšie," uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. "Zamestnávatelia sa snažia nájsť rovnováhu pri prijímaní zamestnancov, keď je na mnohých pozíciách rekordný nedostatok ľudí, pričom sa však obávajú náročnejšej hospodárskej situácie v blízkej budúcnosti," dodala Rumiz.



Najvyšší rast počtu nových pracovných miest (čistý index trhu práce +37 %) plánujú firmy v oblasti zdravotníctva a farmácie. V porovnaní s minulým štvrťrokom, keď bol index záporný (-16 %) je to nárast o 43 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 31 percentuálnych bodov. Nových ľudí plánujú vo väčšej miere naberať aj spoločnosti v sektore dopravy, logistiky a automotive (+24 %), v ktorom došlo medzikvartálne k nárastu o 13 percentuálnych bodov. Medziročne index trhu práce v tomto sektore narástol o 20 percentuálnych bodov.



Prijímať viac ľudí ako prepúšťať plánujú zamestnávatelia vo všetkých regiónoch. Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave s čistým indexom trhu práce +15 % a na strednom Slovensku (+12 %). Priaznivé vyhliadky má aj východné Slovensko (+11 %). Stredné aj východné Slovensko si polepšilo medzikvartálne aj medziročne. Západné Slovensko, naopak, zaznamenalo pokles indexu trhu práce na +7 %. Medzikvartálne je to pokles o šesť percentuálnych bodov a medziročne o päť percentuálnych bodov.