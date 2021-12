Prieskum: Vyše polovica firiem neplánuje zmeny vo výmere kancelárií

Bratislava 4. decembra (TASR) - Skoro všetky (91 %) firmy na Slovensku majú jasnú predstavu o tom, aké množstvo a výmeru kancelárskych priestorov budú potrebovať počas najbližších 12 mesiacov. Ukázal to prieskum realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield medzi 101 firmami na Slovensku. Celkovo 60 % respondentov vo výmere prenajímaných kancelárií neplánuje najbližší rok robiť žiadne zmeny. Ďalších 12 % plánuje zväčšovať svoje kancelárie. Spoločnosť špecifikovala, že v plánoch rozširovania jasne vedie IT sektor, ktorý má tradične silné zastúpenie aj v pravidelných štatistikách nových nájomných zmlúv.



Zmenšovať priestory však plánuje celkovo takmer pätina firiem z rôznych odvetví. "Zmenšovanie kancelárskych priestorov môže byť spôsobené výpadkami tržieb počas pandémie, ako aj nákladovými opatreniami firiem, ktoré zároveň využívajú pre nájomcov priaznivú trhovú situáciu," myslí si spoločnosť.



Prieskum tiež naznačil, že medzi nájomcami kancelárií na Slovensku prevláda optimizmus, keďže zvýšenie počtu zamestnancov bolo najviac označovanou zmenou týkajúcou sa kancelárskych priestorov. Ich podiel na celkovom počte respondentov je 19 %.



Zmena nábytku bola druhou najfrekventovanejšou plánovanou zmenou s podielom 17 % na celkovom počte respondentov. Rovnaký podiel respondentov plánuje stavebné dispozičné zmeny. Niektoré firmy zase uviedli, že budú znižovať obsadenosť existujúcich priestorov, napríklad rotáciou zamestnancov medzi prácou v kancelárii a z domu.



"Z dotazníka taktiež vyplynulo, že firmy zvyšujú počet malých zasadacích miestností a kabín, kde majú zamestnanci viac priestoru na sústredenú prácu a vybavovanie telefonátov, no skôr znižujú počet veľkých konferenčných miestností," poznamenala spoločnosť s tým, že z niektorých konferenčných miestností sa tak stávajú priestory na socializáciu a oddychové zóny, ktoré sú podľa prieskumu žiadanou súčasťou slovenských kancelárií.