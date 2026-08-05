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Prieskum: Viac Slovákov by zvolilo investíciu do bývania ako oddychu
Investíciu do nehnuteľnosti by uprednostnilo 48 percent opýtaných, dovolenku by si radšej vybralo 43 percent.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - V otázke investovania do nehnuteľnosti alebo zážitkov sú Slováci a Slovenky rozdelení takmer na polovicu. Investíciu do nehnuteľnosti by uprednostnilo 48 percent opýtaných, dovolenku by si radšej vybralo 43 percent. Výsledky prieskumu správcovskej spoločnosti 365.invest potvrdili silný vzťah Slovákov k nehnuteľnostiam, zároveň naznačili, že čoraz viac ľudí hľadá spôsob, ako skĺbiť budovanie majetku s kvalitným životom. Prieskum uskutočnila agentúra Ipsos cez platformu Instant Research na vzorke 1050 respondentov.
„Najväčší rozdiel sa ukázal medzi mužmi a ženami. Kým investíciu do nehnuteľnosti by pred dovolenkou uprednostnilo 52 percent mužov, medzi ženami je to 43,4 percenta,“ uviedla PR expertka 365.invest Jana Považanová. „Najsilnejší vzťah k investícii do nehnuteľnosti majú podľa prieskumu obyvatelia a obyvateľky Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja, kde s výrokom súhlasila viac ako polovica opýtaných,“ priblížila. Naopak, v Trenčianskom kraji by 53 percent dalo prednosť investícii do dovolenky.
Slováci a Slovenky sú známi tým, že preferujú vlastniť nehnuteľnosť, vlastníkmi je až 93 percent našincov. Zároveň, hoci celkovo investuje len menšia časť populácie, medzi investormi na Slovensku patria k najobľúbenejším realitné fondy. Ich podiel na majetku v slovenských podielových fondoch je oveľa vyšší ako priemer eurozóny.
„Výsledky prieskumu ukazujú, že Slováci stále vnímajú nehnuteľnosť ako stabilnú a zrozumiteľnú hodnotu. To však neznamená, že jedinou cestou je kúpa vlastného bytu či domu,“ poznamenal Peter Vojtek, vedúci transakcií s nehnuteľnosťami v 365.invest. „Čoraz dostupnejšou alternatívou sú aj realitné fondy, ktoré umožňujú investovať do trhu s nehnuteľnosťami aj s výrazne nižšou vstupnou sumou a bez starostí spojených so správou konkrétnej nehnuteľnosti,“ dodal.
„Najväčší rozdiel sa ukázal medzi mužmi a ženami. Kým investíciu do nehnuteľnosti by pred dovolenkou uprednostnilo 52 percent mužov, medzi ženami je to 43,4 percenta,“ uviedla PR expertka 365.invest Jana Považanová. „Najsilnejší vzťah k investícii do nehnuteľnosti majú podľa prieskumu obyvatelia a obyvateľky Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja, kde s výrokom súhlasila viac ako polovica opýtaných,“ priblížila. Naopak, v Trenčianskom kraji by 53 percent dalo prednosť investícii do dovolenky.
Slováci a Slovenky sú známi tým, že preferujú vlastniť nehnuteľnosť, vlastníkmi je až 93 percent našincov. Zároveň, hoci celkovo investuje len menšia časť populácie, medzi investormi na Slovensku patria k najobľúbenejším realitné fondy. Ich podiel na majetku v slovenských podielových fondoch je oveľa vyšší ako priemer eurozóny.
„Výsledky prieskumu ukazujú, že Slováci stále vnímajú nehnuteľnosť ako stabilnú a zrozumiteľnú hodnotu. To však neznamená, že jedinou cestou je kúpa vlastného bytu či domu,“ poznamenal Peter Vojtek, vedúci transakcií s nehnuteľnosťami v 365.invest. „Čoraz dostupnejšou alternatívou sú aj realitné fondy, ktoré umožňujú investovať do trhu s nehnuteľnosťami aj s výrazne nižšou vstupnou sumou a bez starostí spojených so správou konkrétnej nehnuteľnosti,“ dodal.