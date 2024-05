Prieskum: Viac vzdelaní zarábajú viac, rozdiel v platoch je 600 eur

Bratislava 15. mája (TASR) - Čím majú ľudia dosiahnuté vyššie vzdelanie, tým zarábajú viac, rozdiel v ponúkaných platoch na Slovensku je 600 eur. Najlepšie zarábajú ľudia v IT sektore. Vyplýva to z aktuálnej analýzy portálov Platy.sk a Profesia.sk.



Pri pracovných ponukách stále najviac rozhoduje ponúkaný plat, ten však závisí aj od dosiahnutého vzdelania. Rozdiel medzi priemerným základným platom v hrubom je pri ľuďoch so základnou školou a vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa takmer 90 %. Pri ľuďoch s ukončenou strednou školou s maturitou oproti tým, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, je rozdiel v platoch 39 %. Stredoškolsky vzdelaní s maturitou majú v priemere mesačne 1400 eur, ľudia s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa zarábajú takmer 2000 eur mesačne.



Až tretina všetkých pracovných ponúk podľa portálu Profesia.sk vyžadovala stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolský titul 1. stupňa chcelo 8 % zamestnávateľov. Požiadavku na 2. stupeň dosiahnutého vysokoškolského vzdelania malo 13 % pracovných ponúk.



V ponukách, ktoré vyžadovali stredoškolské vzdelanie s maturitou, je aktuálne priemerný ponúkaný plat podľa pracovného portálu 1500 eur mesačne v hrubom. So stredoškolským vzdelaním bez maturity si môžu ľudia zarobiť až 1230 eur. Pracovné ponuky, ktoré žiadali vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, ponúkali v priemere takmer 2100 eur mesačne.



Okrem vzdelania sa platy líšia aj v závislosti od veku. Najvýraznejší rozdiel je pri ľuďoch vo veku 45 - 54 rokov, kde zarábali ľudia s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa o vyše polovice viac ako ich rovesníci, ktorí mali strednú školu s maturitou.



Najlepšie plateným sektorom je IT, kde zamestnávatelia ponúkali najvyššie platy. Vzdelanie v tejto oblasti však nie je až také podstatné, keďže až 44 % pracovných ponúk žiadalo od ľudí iba stredoškolské vzdelanie s maturitou. Platový rozdiel medzi vysokoškolským vzdelaním a strednou školou bol len 330 eur.