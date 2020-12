PRIESKUM: Vianoce boli štedrejšie ako vlani, darčeky boli skromnejšie

Bratislava 29. decembra (TASR) - Tohtoročné vianočné stoly boli aj napriek pandémii na Slovensku štedrejšie ako vlani, pri darčekoch sa Slováci trochu uskromnili. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne (SLSP).



Podľa štatistík SLSP zaplatili zákazníci kartou v potravinách počas štyroch decembrových týždňov približne o 10 % viac ako vlani. Priemerná platba v potravinách medziročne narástla z 20 na 22 eur. Poklesol však objem platieb za nákup oblečenia či topánok, a to približne o 20 %. O desatinu poklesli platby za športové potreby, knihy, hračky, papiernictvo či ďalšie potreby a doplnky. Celkovo však decembrové platby kartou klientov SLSP v obchodoch a na internete dosiahli vyše 733 miliónov eur, čo je iba o 1 % menej ako počas rovnakého obdobia minulého roku.



"Adventné víkendy patria tradične medzi najsilnejšie dni v roku, keď sa Slováci pripravujú na Vianoce. Tento rok najviac míňali počas tretieho adventného víkendu, teda 12. až 13. decembra. Okrem toho, že išlo o posledný víkend, keď boli otvorené obchody, bol to zároveň aj povýplatný termín. Celkovo bol však najsilnejším decembrovým dňom piatok 18. decembra, počas ktorého naši klienti zaplatili v kamenných obchodoch kartou nákupy za viac ako 20 miliónov eur," priblížila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Najslabším dňom v kamenných obchodoch bol podľa nej piatok 25. decembra a v e-shopoch Štedrý deň.



Pokiaľ ide o kamenné prevádzky, Slováci podľa Cesnakovej v decembri najviac míňali na jedlo, nasledovalo oblečenie a obuv a na tretej priečke boli pohonné látky. V e-shopoch je už tradične na prvom mieste oblečenie a obuv, ľudia však nakupovali vo veľkom aj darčeky na trávenie voľného času a koníčky, míňali aj na drogériu, kozmetiku, skrášľovacie služby či na lekársku starostlivosť.