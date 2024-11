Prieskum: Vianočné výdavky vzrástli, domácnosti minú priemerne 596 eur

Bratislava 29. novembra (TASR) - Priemerné výdavky na Vianoce budú tento rok vo výške 596 eur, čo je oproti vlaňajšku nárast o 11 %. Domácnosti si za nákup potravín spojených s pečením a so stolovaním priplatia v priemere o päť percent viac. Ceny za vianočnú výzdobu vzrástli približne o sedem percent a najväčší nárast bol zaznamenaný pri darčekoch, ich plánovaná suma stúpla až o 20 %. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Partners Group, ktorý realizovala agentúra Focus v období od 6. do 13. novembra na vzorke 1018 respondentov.



"V porovnaní s rokom 2020, keď vianočný rozpočet domácností predstavoval približne 400 eur, zaznamenávame v horizonte piatich sledovaných rokov výrazný nárast nákladov na vianočné sviatky, a to až o 49 %, čiže takmer o polovicu," uviedla odborníčka na osobné financie spoločnosti Ivana Paráková.



Hoci náklady na Vianoce v posledných rokoch rastú, Slováci sa neplánujú pre darčeky zadlžovať a takmer polovica z opýtaných respondentov ich bude nakupovať najmä z našetrených peňazí. Približne tretina využije financie z poslednej výplaty a 28 % plánuje čerpať úspory z účtu. Len dve percentá ľudí si chce požičať alebo zobrať úver.



Väčšina domácností, a to takmer tri štvrtiny Slovákov, si podľa odborníčky ponechá finančnú rezervu aj po sviatkoch. Rezervu vo výške šesťnásobku mesačného príjmu si udrží 18 % domácností a viac ako polovica respondentov uviedla, že bude mať minimálne dvojmesačnú rezervu. Naopak, 24 % domácností priznalo, že po sviatkoch nebudú mať žiadnu rezervu a štyri percentá ľudí očakáva, že skončí v mínuse.



Z prieskumu vyplynulo, že Slováci plánujú minúť na darčeky o pätinu viac ako vlani, čo je v priemere o 43 eur navyše. Medzi najobľúbenejšími darčekmi, ktoré si chcú ľudia nájsť pod vianočným stromčekom, je kozmetika, oblečenie, spoločné zážitky a knihy. Najmenej žiadané sú darčeky z lekárne a počítačové vybavenie.



Sociológ z agentúry Martin Slosiarik zdôraznil, že tento rok je zvýšený záujem darovať praktické darčeky, pričom dominuje najmä kozmetika a oblečenie. Čoraz obľúbenejším darčekom sú aj peniaze v hotovosti, ktoré najčastejšie darujú dôchodcovia.



Prieskum sa zaujímal aj o to, kde Slováci nakupujú vianočné darčeky. "Necelá polovica respondentov, teda 45 %, plánuje nakupovať darčeky v klasických kamenných obchodoch, zatiaľ čo takmer tretina, respektíve 31 % preferuje online nákupy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol záujem o kamenné obchody o šesť percentuálnych bodov, zatiaľ čo online nakupovanie zaznamenalo nárast o päť percentuálnych bodov," uzavrel.