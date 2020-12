PRIESKUM: Vianočnú dovolenku strávi väčšina Slovákov doma

Bratislava 19. decembra (TASR) – Väčšina Slovákov bude tráviť tohtoročné Vianoce doma. Ôsmi z desiatich dajú za vianočnú dovolenku okrem darčekov do 400 eur. Polovica uvádza, že minie približne toľko ako vlani, ďalšia štvrtina už plánuje minúť menej. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Home Credit.



"Z vyjadrení ľudí vyplýva, že výlučne doma strávi vianočnú dovolenku 55 % Slovákov. Keď k tomu prirátame tých opýtaných, ktorí budú aj u niekoho zo širšej rodiny alebo priateľov, dostaneme sa až na 83 %. To znamená, že iba 17 % Slovákov vyrazí na chalupu alebo do nejakého ubytovacieho zariadenia," priblížil analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.



Aj keď bude väčšina ľudí tráviť vianočnú dovolenku doma či u príbuzných, nevyhnú sa výdavkom, ktoré budú potrebovať na jej zabezpečenie. Ide predovšetkým o väčšie množstvo potravín, nápojov, sladkostí, výzdobu a rôzne drobnosti. Prieskum ukázal, že s výdavkami na vianočnú dovolenku okrem nákladov na darčeky sa osem z desiatich Slovákov plánuje zmestiť pod hranicu 400 eur. Nájdu sa však aj 3 % takých, ktorí budú potrebovať viac ako 800 eur. V porovnaní s vlaňajškom približne polovica ľudí plánuje minúť asi toľko ako minulý rok. Štvrtina opýtaných ušetrí, pretože ich výdavky na dovolenku počas týchto Vianoc budú nižšie.



Šiesti z desiatich si v prípade vianočnej dovolenky vystačia s bežnou mesačnou výplatou alebo siahnu do svojich úspor. Príspevkom od zamestnávateľa si pomôže 14 % opýtaných. "Ďalších 5 % ľudí si požičia, či už od rodiny, z banky alebo od nebankovej spoločnosti. No a pribudla tu aj skupina 2 % respondentov, ktorí budú hradiť vianočnú dovolenku z peňazí ušetrených z nerealizovanej letnej dovolenky," dodal Ondrušek.