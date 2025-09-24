< sekcia Ekonomika
Prieskum: Vlani hospodárila najhoršie z krajských miest Bratislava
Veľmi dobré ratingové hodnotenie (stupeň A), teda posúdenie bonity aj schopnosti a ochoty splácať dlh, malo 223 samospráv.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Minulý rok hospodárila najhoršie z krajských miest Bratislava, naopak najlepšie Trenčín. Veľmi dobré ratingové hodnotenie (stupeň A), teda posúdenie bonity aj schopnosti a ochoty splácať dlh, malo 223 samospráv na úrovni 7,8 %. Na čele tohto hodnotenia sa ocitla obec Nolčovo z okresu Martin. Naopak, so stupňom C mínus skončili Radvanovce z okresu Rimavská Sobota, Olováry z okresu Veľký Krtíš či Orovnica z okresu Žarnovica. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorá posudzovala 2846 obcí a miest v SR.
„Veľké mestá už zo svojej povahy dosahujú nižšie ratingy, lebo ich príjmy nepostačujú na financovanie vlastných a prenesených kompetencií bez dostatočného krytia zo strany štátu. Aby zabezpečili bežné fungovanie a investície, čerpajú rôzne bankové úvery a výpomoci, preto je ich zadlženosť obvykle vyššia ako v obciach a menších mestách,“ objasnila analytička spoločnosti Jana Marková.
Počas minulého roka nebol zavedený ozdravný režim v žiadnej obci, no od 1. decembra 2023 hospodári v tomto režime obec Gortva z okresu Rimavská Sobota. Nútená správa nebola zavedená vlani v žiadnej obci, avšak Bratislava - Devín hospodári od 23. septembra 2023 v režime konsolidácie, v nútenej správe pokračovala aj obec Švedlár z okresu Gelnica.
Obciam, ktoré dosiahli v ratingovom hodnotení stupeň C a C mínus sú zvyčajne poskytované bankové úvery s vyššími úrokmi ako obciam a mestám v stupňoch A až C plus, tých bolo 2426, čo predstavuje vyše 85 %. Stupeň C mínus, ktorým sa označujú veľmi podpriemerné samosprávy s vysokou mierou zadlženia, finančnej nestability a vysokým rizikom splácať svoje záväzky, dosiahlo 196 samospráv, teda 6,9 %.
Z krajských miest bola v kategórii C Bratislava, ktorá mala takmer 49 % celkový dlh a 1,6 % záväzky po lehote splatnosti v pomere ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roku. Hlavné mesto SR viedlo priečku najhoršie hospodáriacich krajských miest aj v roku 2023 so stupňom C mínus. Na druhej strane najlepšie hospodáriacim krajským mestom sa už dva roky po sebe stal Trenčín so stupňom B mínus, pričom jeho celková zadlženosť bola na úrovni 14,3 % a nevykazovala žiadne záväzky po lehote splatnosti.
„K zlepšeniu hospodárenia krajských aj iných miest by prispeli úspory na platoch zamestnancov prepustených pre nadbytočnosť, dôsledné vymáhanie pohľadávok, napríklad dane z nehnuteľnosti, ďalších miestnych daní a poplatkov. Vzhľadom na zníženie príjmov zo strany štátu musia samosprávy prijímať aj nepopulárne opatrenia. Napríklad Bratislava zvýšila v roku 2024 dve z miestnych daní - z ubytovania a nehnuteľností. Prijaté konsolidačné balíčky nútia aj samosprávy ku konsolidácii a k zlepšeniu ich hospodárenia,“ dodala Marková.
