Prieskum: Vlani pracovalo z domu 13,1 % zamestnancov na Slovensku

Bratislava 25. septembra (TASR) - Počas roka 2021 podiel zamestnancov, ktorí pracovali z domu, aj pre pandémiu COVID-19, dosiahol na Slovensku úroveň 15 %. Podľa údajov Eurostatu išlo o strop a podiel pracujúcich v režime z domu v roku 2022 klesol v rámci celej Európskej únie (EÚ). Na Slovensku sa počet pracujúcich z domu znížil na 13,1 %. Vyplýva to z Globálneho prieskumu spoločnosti CBRE, na ktorý upozornila spoločnosť Wood & Company.



Čoraz viac firiem používa hybridný model práce. Takmer 80 % Európanov pracuje viac z kancelárie ako z domu. "Z kontaktu s nájomcami vieme, že väčšina firiem v súčasnosti preferuje hybridný model práce. Výlučne práce z domu sa už ´presýtili´ a svojich zamestnancov chcú a potrebujú mať na pracovisku. Vo väčšine prípadov im však umožňujú aj niekoľko dní práce z domu," priblížil investičný riaditeľ Wood & Company Martin Šmigura.



Hybridný model práce, keď zamestnanec na pracovisku trávi minimálne tri dni do týždňa, bol realitou pre 41 % opýtaných. Naopak, 17,2 % respondentov trávi väčšiu časť týždňa formou práce z domu, nakoľko kanceláriu navštevuje maximálne dva dni v týždni. Výlučne prácu z domu uviedlo v prieskume 3,8 % Európanov.



Najväčší potenciál pre prácu na diaľku majú odvetvia ako informácie a komunikácia (IKT), administratívne služby alebo finančné poisťovacie činnosti. Tieto oblasti na Slovensku však dovedna zamestnávajú viac ako desatinu všetkých pracujúcich.



Prieskum sa zameral aj na oblasti, prostredníctvom ktorých skúmal, čo je pre zamestnancov motivujúce pre častejšie návštevy kancelárie. Na návrat zamestnancov do kancelárií vplýva najmä krátky čas dochádzania za prácou. Tento faktor označilo 67,5 % opýtaných. Nasledovali dostupnosť parkovania (66,8 %) a prístup k verejnej doprave (62,9 %). Medzi hlavnými dôvodmi, ktoré motivujú zamestnancov k častejšiemu chodeniu na pracovisko, sú taktiež dostupnosť priestoru pre špecifickú prácu, bezplatné možnosti stravovania a nápojov či lepšia technológia v kancelárii s podielmi 60 až 62 %.