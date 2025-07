Prieskum: Vo vlastných priestoroch sídli vyše polovica firiem

Bratislava 13. júla (TASR) - Vo vlastných priestoroch sídli viac ako polovica firiem na Slovensku. Naplno však svoje kancelárske priestory využíva len 40 % spoločností. Častejšie vlastnia svoje priestory väčšie firmy s viac ako 50 zamestnancami. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre správcovskú spoločnosť 365.invest. Informovala o tom spoločnosť 365.invest.



Podľa prieskumu vlastní kancelárske priestory, v ktorých sídlia, 57 % firiem. Ide skôr o firmy z regiónov, v Bratislavskom kraji takmer dve tretiny spoločností sídlia v prenajatých priestoroch. Prieskum tiež ukázal, že 70 % firiem, ktoré vlastnia svoje priestory, sú spoločnosti s 50 a viac zamestnancami. U menších firiem je to podľa prieskumu pol na pol.



Možnosť práce z domu zmenila vyťaženosť kancelárskych priestorov, ktoré často nie sú využité naplno. Podľa prieskumu štyri z desiatich firiem využívajú svoje kancelárske priestory na 76 % až 100 %, približne tri z desiatich firiem ich využívajú na 51 % až 75 % a dve z desiatich naplnia maximálne polovicu kapacity. Firmy preferujú skôr nové alebo zrekonštruované priestory. Hoci podľa prieskumu deväť z desiatich firiem aktuálne sídli v budovách starších ako päť rokov, polovica z týchto priestorov prešla za posledných päť rokov rekonštrukciou.



„Vlastníctvo alebo investovanie do nehnuteľností je u Slovákov veľmi populárne. Je zaujímavé vidieť, že rovnaký trend je aj pri vlastníctve priestorov, v ktorých sídlia firmy. Zároveň je tu ale stále veľký potenciál pre spoločnosti, ktoré kancelárske priestory prenajímajú,“ uviedol Radko Rozum z 365.invest. Dodal, že najväčší záujem je o budovy v centre alebo širšom centre mesta s výbornou dostupnosťou a občianskou vybavenosťou. Čoraz väčší záujem je podľa neho aj o flexibilné kancelárske priestory.



Prieskum tiež ukázal, že firmy o sťahovanie do nových priestorov veľký záujem nemajú. Zatiaľ čo 62 % firiem sa v minulosti už sťahovalo, štyri z desiatich spoločností ostali doposiaľ na jednej adrese. Najviac sťahovaní sa uskutočnilo pred vyše desiatimi rokmi, a to u 27 % firiem. Najmenej sťahovaní bolo v uplynulých troch rokoch, priestory menilo len 8 % firiem.



Podľa prieskumu deväť z desiatich spoločností sa v najbližších troch rokoch sťahovať neplánuje. Rozdiel je v Bratislavskom kraji, kde zvažuje sťahovanie pätina firiem, v ostatných krajoch je to 3 % až 6 %.