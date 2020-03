PRIESKUM: Korupciu z STK biznisu sa ešte nepodarilo úplne odstrániť

Bratislava 29. marca (TASR) – Vodiči, ktorí by chceli obísť pravidlá pri emisnej a technickej kontrole, už na väčšine staníc technickej kontroly (STK) neuspejú. Úplne odstrániť korupciu z STK biznisu sa však zatiaľ nepodarilo. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala realizovať spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.



Spoločnosť pripomenula, že pred dvoma rokmi sa na Slovensku schválila novela zákona, ktorá bojuje proti korupcii na staniciach technickej kontroly. Prieskum hovorí, že s korupčným správaním zamestnancov staníc sa stretáva 14 % Slovákov, ktorí už absolvovali STK kontrolu. Až 85 % majiteľov vozidiel potvrdilo, že sa s korupčným správaním na slovenských staniciach už nestretáva.



Najčastejšie, viac ako 17 % opýtaných, sa s korupčným správaním zamestnancov stretávajú vodiči v Prešovskom a Trnavskom kraji. Najmenej vnímajú korupciu v Nitrianskom (9,1 %) či Bratislavskom kraji (10,6 %).



Častejšie sa s korupciou u zamestnancov STK stretli muži, 15 % z nich bolo svedkami toho, že si od nich pri kontrole STK vypýtali úplatok. Ženy sa s takýmto správaním stretávajú iba v desiatich percentách prípadov.



Z pohľadu veku nie sú vo vnímaní korupcie pri kontrole STK výraznejšie rozdiely. Kým pri vodičoch do 49 rokov sa pohybuje na úrovni 15 %, s vekom sa znižuje na úroveň okolo 12 %. Z pohľadu vzdelanostnej štruktúry najmenej vnímajú korupciu u zamestnancov STK vodiči so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Kým u vysokoškolákov je to až v 16,4 % prípadov, pri stredoškolákoch je to len 9,9 % vodičov.



Na druhej strane, niektorí vodiči podľa prieskumu vyhľadávajú také STK, kde majú známych. V pätine prípadov vyberajú stanicu STK podľa toho, či tam niekoho poznajú. Viac sa na to spoliehajú ženy (22,6 %) ako muži (16,8 %). Túto možnosť preferujú hlavne v Nitrianskom kraji (28,8 %), najmenej v Žilinskom (13,2 %) a Trnavskom (13,5 %). Časť vodičov v prieskume priznala, že idú tam, kde vedia, že cez kontrolu prejdú. V tomto prípade sa na to spoliehajú viac mladí do 33 rokov (5 %) ako starší (v rozmedzí od 1,5 do 2,5 %). V Prešovskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji takúto možnosť nespomenul nikto z opýtaných.



"Proti korupcii na staniciach STK pred dvomi rokmi začalo bojovať aj ministerstvo dopravy. Majitelia STK staníc dostali povinnosť zaviesť protikorupčný systém," poznamenal generálny riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý. Vyplynulo im to z novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Tie STK stanice, ktoré získali licenciu ešte pred novelou zákona liberalizujúceho trh s STK, ktorých je väčšina, majú čas na získanie protikorupčného certifikátu do 21. mája 2021. Podľa Tichého stanice, ktoré musia získať certifikát, sa naň už pripravujú alebo ho už v súčasnosti majú.



Prieskum pre TÜV SÜD Slovakia realizovala agentúra AKO, uskutočnil sa vo februári 2020 na vzorke 1000 respondentov.