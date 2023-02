Prieskum: Voiceboti majú podľa viac ako 50 % firiem veľkú budúcnosť

Bratislava 25. februára (TASR) – Aj keď vo vedení firiem pretrváva nedôvera, že umelá inteligencia dokáže zastúpiť živého operátora, podľa 55 % opýtaných spoločností majú konverzační voiceboti veľkú budúcnosť a potenciál. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Cowokers.



Nadpolovičná väčšina firiem vníma voiceboty buď pozitívne, alebo im ich funkcia nič nehovorí. Jednoznačne pozitívnu asociáciu s voicebotmi malo 13 % opýtaných, ďalších 19 % uviedlo, že s voicebotmi majú skôr všeobecnú asociáciu a 28 % firiem si pod týmto pojmom nevedelo nič predstaviť. Približne štvrtina opýtaných sa doteraz stretla s konverzačnými voicebotmi. Osobnú skúsenosť z firmy mali 2 % respondentov a štvrtina z nich sa s nimi stretla inde. S tlačidlovými voicebotmi malo skúsenosť 65 % opýtaných.



"Už dávno nie je pravda, že by umelá inteligencia vedela riešiť len jednoduché rutinné úkony a odpovedať len na obmedzenú škálu otázok. Bot vie živého operátora zastúpiť aj pri omnoho zložitejších a komplexnejších úlohách," vyjadril sa spoluzakladateľ Cowokers Luboš Urbančok.



Do prieskumu bolo zapojených 67 spoločností na Slovensku a 188 firiem z Českej republiky.