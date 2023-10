Prieskum: Voľné peniaze investuje len štvrtina sporiacich ľudí

Bratislava 30. októbra (TASR) - Svoje voľné financie zhodnocuje v investíciách približne štvrtina zo sporiacich ľudí (26,1 %). Najčastejšie investujú ľudia z Bratislavského (39,8 %) a Prešovského (29,9 %) kraja, najmenej sa investuje v Žilinskom kraji (17,2 %). Vyplýva to z aktuálneho prieskumu správcovskej spoločnosti 365.invest.



Najviac Slovákov sa do investovania púšťa vo veku od 30 do 40 rokov (31,9 %). Investovaním zhodnocujú svoje voľné peniaze viac muži (34,5 %), ženy investujú menej (17,8 %).



"Kým úspory v tradičných, bezpečných a likvidných finančných produktoch zabezpečia finančnú rezervu, pre našu budúcnosť to nestačí. Vo všeobecnosti platí, že čas sú peniaze a čím skôr začnete investovať, tým viac si v konečnom dôsledku nasporíte. Investovať by ste preto mali menšie sumy, dlhodobo a pravidelne," uviedla PR manažérka spoločnosti Katarína Dubeňová s tým, že vždy treba zvážiť rizikovosť a investičný horizont konkrétnej investície.



Správcovská spoločnosť radí na zabezpečenie správnej ekonomickej kondície rodinného rozpočtu si odkladať 30 % mesačného príjmu. Z toho 20 % by malo tvoriť dlhodobé sporenie a investovanie a zvyšok by mal ísť do finančnej rezervy na nečakané výdavky a prípady núdze. Optimálna finančná rezerva by pritom mala tvoriť aspoň šesťnásobok mesačných výdavkov, doplnila Dubeňová.



Podľa prieskumu správcovskej spoločnosti polovica respondentov verí, že investovanie je len pre bohatých. Ľudia si radšej voľné financie nechávajú doma v hotovosti, na bežnom či sporiacom účte alebo termínovanom vklade.



"Je dôležité, aby ľudia začali svoje úspory diverzifikovať a okrem sporiacich účtov ich ukladať pravidelne napríklad aj do podielových fondov. Práve investovanie do podielových fondov patrí podľa prieskumu 365.invest medzi najobľúbenejšie formy investovania, ktoré využíva 17 % Slovákov," informovala Dubeňová s tým, že vďaka novej legislatíve budú môcť aj ušetriť na daniach. Od januára 2024 totiž začne platiť novela zákona, podľa ktorej po troch rokoch od vydania podielových listov investor nebude musieť platiť daň z výnosu.