< sekcia Ekonomika
PRIESKUM: Vreckové dostáva väčšina školákov, najčastejšie kupujú jedlo
Viac ako polovica (51 %) detí začína vreckové dostávať po dovŕšení 11 rokov a neskôr, štvrtina od štrnástich rokov a 5 % detí až po šestnástych narodeninách.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. septembra (TASR) - Vreckové dostáva v súčasnosti od rodičov väčšina školákov, avšak len tretina pravidelne. Deti najčastejšie peniaze minú na jedlo či nápoje, štvrtina si z vreckového aj sporí. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v auguste pre spoločnosť Home Credit zrealizovala agentúra Ipsos na vzorke 1050 respondentov.
Nepravidelne, teda podľa potreby, dostáva vreckové 38 % školákov, 35 % dostáva pravidelné vreckové, väčšinou na mesačnej báze. „Tri z desiatich detí dostanú mesačne maximálne 12 eur, ďalšia štvrtina má od rodičov na vreckovom od 13 do 20 eur a zhruba pätina si prilepší mesačne o 20 až 40 eur,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Viac ako 40 eur mesačne dostáva podľa prieskumu 23 % detí.
Najčastejšie peniaze smerujú na bežný konzum detí, teda na jedlo, nápoje a sladkosti (62 %). Ďalej školáci využívajú peniaze na sporenie (27 %), voľnočasové aktivity (26 %), nákup kozmetiky a starostlivosť o svoj vzhľad (25 %) a kúpu oblečenia (19 %).
Viac ako polovica (51 %) detí začína vreckové dostávať po dovŕšení 11 rokov a neskôr, štvrtina od štrnástich rokov a 5 % detí až po šestnástych narodeninách. V niektorých rodinách, naopak, deti dostávajú vreckové už pred nástupom do školy, podľa prieskumu ich je 7 %.
„S vreckovým je spravidla vhodné začať vtedy, keď dieťa pozná hodnotu peňazí a dokáže pochopiť, že ak ich minie, ďalšie dostane až v ďalšom dohodnutom termíne. Zväčša to býva po nástupe do školy. Jeho výška by sa nemala odvíjať od toho, koľko dostávajú spolužiaci, ale od veku dieťaťa, možností rodiny a najmä od toho, čo si z neho má hradiť. Dieťa by malo mať možnosť časť peňazí minúť podľa vlastného rozhodnutia a časť si odkladať na väčší cieľ. Dôležitá je pravidelnosť a jasné pravidlá. Ak peniaze minie skôr, rodič by mu ich nemal automaticky doplniť. Aj takáto skúsenosť je súčasťou učenia sa hospodáriť s financiami, čo sa mu určite zíde v budúcnosti,“ odporúča ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.
Nepravidelne, teda podľa potreby, dostáva vreckové 38 % školákov, 35 % dostáva pravidelné vreckové, väčšinou na mesačnej báze. „Tri z desiatich detí dostanú mesačne maximálne 12 eur, ďalšia štvrtina má od rodičov na vreckovom od 13 do 20 eur a zhruba pätina si prilepší mesačne o 20 až 40 eur,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Viac ako 40 eur mesačne dostáva podľa prieskumu 23 % detí.
Najčastejšie peniaze smerujú na bežný konzum detí, teda na jedlo, nápoje a sladkosti (62 %). Ďalej školáci využívajú peniaze na sporenie (27 %), voľnočasové aktivity (26 %), nákup kozmetiky a starostlivosť o svoj vzhľad (25 %) a kúpu oblečenia (19 %).
Viac ako polovica (51 %) detí začína vreckové dostávať po dovŕšení 11 rokov a neskôr, štvrtina od štrnástich rokov a 5 % detí až po šestnástych narodeninách. V niektorých rodinách, naopak, deti dostávajú vreckové už pred nástupom do školy, podľa prieskumu ich je 7 %.
„S vreckovým je spravidla vhodné začať vtedy, keď dieťa pozná hodnotu peňazí a dokáže pochopiť, že ak ich minie, ďalšie dostane až v ďalšom dohodnutom termíne. Zväčša to býva po nástupe do školy. Jeho výška by sa nemala odvíjať od toho, koľko dostávajú spolužiaci, ale od veku dieťaťa, možností rodiny a najmä od toho, čo si z neho má hradiť. Dieťa by malo mať možnosť časť peňazí minúť podľa vlastného rozhodnutia a časť si odkladať na väčší cieľ. Dôležitá je pravidelnosť a jasné pravidlá. Ak peniaze minie skôr, rodič by mu ich nemal automaticky doplniť. Aj takáto skúsenosť je súčasťou učenia sa hospodáriť s financiami, čo sa mu určite zíde v budúcnosti,“ odporúča ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.