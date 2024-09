Prieskum: Výdavky na deti počas prázdnin boli pre 90 % rodičov záťažou

Bratislava 9. septembra (TASR) - Výdavky, ktoré rodičia mali počas prázdnin na voľnočasové aktivity svojich detí, boli pre 90 % z nich záťažou. Finančne náročný bol pre rodičov aj začiatok školského roka, keď takmer 39 % z nich minulo na základné pomôcky od 100 do 200 eur. Napriek tomu vyššie sumy peňazí si šetrí len štvrtina rodičov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu 365.bank.



"Výlety, festivaly, kultúra a ďalšie aktivity pre deti počas prázdnin, ale aj samotný nástup do škôl stoja rodičov nemalé výdavky. A preto odporúčame si všetky takéto náklady vopred plánovať, ak sa dá, nakupovať ich či odkladať si na ne peniaze priebežne a nenechávať to na poslednú chvíľu," uviedla hovorkyňa banky Linda Gáliková.



Doplnila, že 20 % rodičov sa zmestilo s nákladmi na voľnočasové aktivity pre deti do 100 eur. Výdavky od 100 do 200 eur malo 15 % z nich. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že necelá polovica rodičov je ochotných na zážitky detí minúť od 201 do 500 eur. Sumu vyššiu ako 500 eur je ochotných dať 19 % z nich. Viac ako tri štvrtiny rodičov uviedlo, že najčastejšou letnou aktivitou detí bolo cestovanie. Ďalej to boli kultúrne a športové aktivity alebo letné tábory. Všetky tieto aktivity tvorili od 30 do 42 %.



Gáliková priblížila, že okrem leta je pre rodičov finančne stresujúci aj začiatok školského roka. Takmer 40 % z nich zaplatí za školské pomôcky od 100 do 200 eur. Tretina z nich na nich minie 100 eur a ďalšia necelá tretina vynaloží náklady nad 200 eur. Výdavky sa však povinnou školskou výbavou podľa šéfky PR banky nekončia a rodičia musia zaplatiť niekoľko ďalších stoviek eur za obedy, družinu, základné hygienické potreby či príspevok do školského fondu.



Oproti minulému roku vzrástli ceny školských potrieb približne o desať percent. Na základnú školskú výbavu a pomôcky tak dajú rodičia o 20 eur viac ako vlani a v priemere zaplatia takmer 240 eur. "Na výdavky spojené s letom a začiatkom školského roka rodičia zvyčajne nemajú odložené peniaze. Najväčšia časť populácie, teda 40 %, hradí tento typ výdavkov z bežných úspor. Približne tretina zas zo svojich aktuálnych príjmov," uzavrela Gáliková.