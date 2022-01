Prieskum: Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa zlepšili

Zürich 30. januára (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa na začiatku tohto roka zlepšili. Poukázali na to najnovšie výsledky prieskumu švajčiarskeho ekonomického inštitútu KOF.



Ako inštitút koncom tohto týždňa uviedol, jeho hlavný index vývoja ekonomiky zaznamenal v januári nečakaný rast, prvý za posledných osem mesiacov. To naznačuje, že švajčiarska ekonomika by mala v nasledujúcich mesiacoch zaznamenať rýchlejšie tempo rastu.



Ekonomický barometer vzrástol v januári na trojmesačné maximum 107,8 bodu oproti decembrovej úrovni 107,2 bodu. Index bol revidovaný smerom nahor, keď bol pôvodne stanovený na 107 bodov, čo predstavovalo pokles barometra deviaty mesiac po sebe. Výsledok je výrazne lepší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s jeho prudším poklesom na 106,3 bodu.



Spresnené údaje predstavujú prvý rast indikátora vývoja švajčiarskej ekonomiky od mája minulého roka. Ten zároveň zotrváva nad dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov. Z jednotlivých ekonomických ukazovateľov podporili vyhliadky ekonomiky najmä spotrebiteľské výdavky, sektory finančných a poisťovacích služieb, ďalej sektory ubytovania a gastronómie.