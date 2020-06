Prieskum: Vyhliadky trhu práce do 3. kvartálu 2020 sú pesimistické

Bratislava 11. júna (TASR) – Vyhliadky slovenského trhu práce do 3. štvrťroka 2020 sú pesimistické, potvrdzuje to prieskum spoločnosti ManpowerGroup. Vyplýva z neho, že čistý index trhu práce má pre 3. kvartál hodnotu -12 %, a to je podľa predstaviteľov spoločnosti najhoršou hodnotou indexu od roku 2011. Generálna manažérka slovenskej pobočky spoločnosti Zuzana Rumiz očakáva, že nezamestnanosť na Slovensku dosiahne hodnotu okolo 10 %.



Hodnota čistého indexu trhu práce (rozdiel percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast počtu zamestnancov a percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles, pozn. TASR) sa tak medzikvartálne prepadla o 19 percentuálnych bodov (p. b.) a medziročne o 23 p. b. „Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota indexu –15 %,“ vysvetlila spoločnosť s tým, že svoj podiel na tom nesie aj pandémia nového koronavírusu a následná koronakríza.



Ako ďalej vyplýva z prieskumu, najslabšie náborové plány hlási spracovateľský priemysel s indexom –28 %. Ako upozornili predstavitelia spoločnosti, pre Slovensko je to kľúčové odvetvie, keďže tam patria všetky výrobné firmy vrátane automobiliek. Naopak, najoptimistickejšie vyhliadky predpovedá oblasť veľkoobchodu a maloobchodu s nulovým indexom.



V kontexte regiónov je podľa Rumiz prekvapujúce, že prepadla aj Bratislava, a to s indexom –11 %, pričom v prípade metropoly Slovenska sa to nestávalo ani za čias krízy. Najslabšie náborové prostredie hlásia zamestnávatelia na strednom Slovensku s indexom –15 %, východné Slovensko avizuje index –8 % a západné Slovensko –10 %.



Čo sa týka veľkosti podnikov, ktoré sa na prieskume zúčastnili, najslabší trh práce očakávajú v 3. kvartáli práve veľké podniky, a to s indexom –23 %. Stredné podniky vykazujú index –11 % a malé podniky –8 %. Zamestnávatelia v mikropodnikoch avizujú index –4 %. Podľa predstaviteľov globálnej spoločnosti je to opačná situácia ako v Českej republike, kde najväčší očakávaný prepad hlásili práve menší zamestnávatelia.



Na prieskume sa na Slovensku zúčastnilo 425 zamestnávateľov. Celosvetovo sa na ňom podieľali zamestnávatelia zo 43 krajín, pričom najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia v Japonsku (+11 %), Indii (+5 %), Číne (+3 %), Spojených štátoch (+3 %) a na Taiwane (+3 %). Najslabšie náborové plány hlási Singapur (-28 %), Kostarika (-21 %), Kolumbia (-19 %), Peru (-19 %) a Južná Afrika (-17 %). Slovensko sa umiestnilo na 6. mieste od konca rebríčka.