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PRIESKUM: Výhru 200.000 eur by polovica ľudí investovala do bývania
Okrem bývania (51 %) by ich použili na splatene úverov či hypotéky (41 %), investovanie do fondov alebo akcií (37 %) a ako finančnú pomoc rodine alebo blízkym (35 %).
Autor TASR
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Bratislava 26. júla (TASR) - Nečakanú výhru 200.000 eur by najviac Slovákov a Sloveniek využilo na rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti, väčšina by však aj naďalej chodila do aktuálnej práce. O výhru by sa podelilo takmer 90 % opýtaných, no prevažná časť by z nej darovala maximálne desatinu. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Home Credit realizovala agentúra Ipsos.
Ak by mohli ľudia rozdeliť peniaze z výhry na viacero položiek, okrem bývania (51 %) by ich použili na splatene úverov či hypotéky (41 %), investovanie do fondov alebo akcií (37 %) a ako finančnú pomoc rodine alebo blízkym (35 %). Traja z desiatich opýtaných by uložili časť peňazí na sporenie, pätina ľudí by sa vybrala na dlhšiu dovolenku spojenú s cestovaním, 17 % by si doprialo lepší a radostnejší životný štýl. Lepšie vzdelanie deťom by zaplatilo 13 % ľudí, desatina respondentov by pomohla charite a 9 % ľudí by rozbehlo nový biznis.
Bývanie bolo v prieskume obľúbenou možnosťou, aj ak si respondenti mohli zvoliť iba jednu možnosť, ako naložiť s výhrou. Zvolila si ju štvrtina opýtaných, o niečo menej by sa rozhodlo splatiť svoje dlhy. Všetky peniaze by investovalo 16 % ľudí, kým každý desiaty by celú sumu venoval rodine. Len 4 % ľudí by výhru minulo na svoje pohodlie a 1 % opýtaných by ju dalo na charitatívne účely.
Takmer dve tretiny opýtaných by v prípade výhry 200.000 eur ďalej chodili do aktuálnej práce. Menej stresujúce alebo zmysluplnejšie zamestnanie by hľadalo 16 % ľudí, každý desiaty by robil menej a štyria zo sto by prestali pracovať úplne.
Iba pre seba by si výhru nechalo 11 % ľudí, ostatní by sa podelili. Osem z desiatich by časť z výhry dala rodine, 7 % by obdarovalo priateľov a 4 % ľudí by peniaze poskytli charite. „Keď už by ale išlo o to, koľko z výhry by šťastní výhercovia darovali, dve tretiny z nich by venovali maximálne 10 %, teda najviac 20.000 eur. Pätina by darovala maximálne 5 %, čiže 10.000 eur. Viac ako polovicu z výhry by iným venovali len traja zo stovky,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Na potešenie spojené s oddychom, cestovaním či väčšími nákupmi by väčšina (83 %) minula najviac štvrtinu z výhry. Štyria z desiatich by takto minuli maximálne desatinu a 7 % opýtaných by na vlastné potešenie nedali ani euro. Naopak 2 % ľudí by si naplno užili aj viac ako polovicu z výhry.
Ak by mohli ľudia rozdeliť peniaze z výhry na viacero položiek, okrem bývania (51 %) by ich použili na splatene úverov či hypotéky (41 %), investovanie do fondov alebo akcií (37 %) a ako finančnú pomoc rodine alebo blízkym (35 %). Traja z desiatich opýtaných by uložili časť peňazí na sporenie, pätina ľudí by sa vybrala na dlhšiu dovolenku spojenú s cestovaním, 17 % by si doprialo lepší a radostnejší životný štýl. Lepšie vzdelanie deťom by zaplatilo 13 % ľudí, desatina respondentov by pomohla charite a 9 % ľudí by rozbehlo nový biznis.
Bývanie bolo v prieskume obľúbenou možnosťou, aj ak si respondenti mohli zvoliť iba jednu možnosť, ako naložiť s výhrou. Zvolila si ju štvrtina opýtaných, o niečo menej by sa rozhodlo splatiť svoje dlhy. Všetky peniaze by investovalo 16 % ľudí, kým každý desiaty by celú sumu venoval rodine. Len 4 % ľudí by výhru minulo na svoje pohodlie a 1 % opýtaných by ju dalo na charitatívne účely.
Takmer dve tretiny opýtaných by v prípade výhry 200.000 eur ďalej chodili do aktuálnej práce. Menej stresujúce alebo zmysluplnejšie zamestnanie by hľadalo 16 % ľudí, každý desiaty by robil menej a štyria zo sto by prestali pracovať úplne.
Iba pre seba by si výhru nechalo 11 % ľudí, ostatní by sa podelili. Osem z desiatich by časť z výhry dala rodine, 7 % by obdarovalo priateľov a 4 % ľudí by peniaze poskytli charite. „Keď už by ale išlo o to, koľko z výhry by šťastní výhercovia darovali, dve tretiny z nich by venovali maximálne 10 %, teda najviac 20.000 eur. Pätina by darovala maximálne 5 %, čiže 10.000 eur. Viac ako polovicu z výhry by iným venovali len traja zo stovky,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Na potešenie spojené s oddychom, cestovaním či väčšími nákupmi by väčšina (83 %) minula najviac štvrtinu z výhry. Štyria z desiatich by takto minuli maximálne desatinu a 7 % opýtaných by na vlastné potešenie nedali ani euro. Naopak 2 % ľudí by si naplno užili aj viac ako polovicu z výhry.