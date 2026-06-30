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Značkoví výrobcovia cítia neistotu pre pravidlá o zelených tvrdeniach
Z vyjadrení značkových výrobcov vyplynulo, že 27. september vnímajú ako výrazný aplikačný zlom, na ktorý trh nie je dostatočne pripravený.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Medzi značkovými výrobcami na Slovensku aktuálne vládne významná miera neistoty v súvislosti s uplatňovaním pravidiel o používaní zelených tvrdení. Tie vstupujú do platnosti od 27. septembra 2026. Ako informovalo Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), prieskum medzi jeho členmi ukázal, že výrobcovia neodmietajú ciele regulácie, ktorými sa zjednodušene zakazuje tzv. greenwashing. Chýba však právna a praktická istota, ako sa nové pravidlá budú uplatňovať v praxi vrátane prístupu maloobchodu, kontrolných orgánov a možnosti legálneho dopredaja existujúcich zásob.
„Najväčšie obavy sa týkajú dopredaja existujúcich zásob a nejednotného prístupu maloobchodu. Značkoví výrobcovia, ale aj obchod potrebujú jasne vedieť, či výrobky, ktoré boli legálne uvedené na trh pred dátumom účinnosti legislatívy zakazujúcej neodôvodnené zelené tvrdenia, budú môcť byť primerane dopredané, alebo či im bude hroziť stiahnutie z predaja z dôvodu rozdielneho výkladu pravidiel,“ uviedol výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.
Z vyjadrení značkových výrobcov vyplynulo, že 27. september vnímajú ako výrazný aplikačný zlom, na ktorý trh nie je dostatočne pripravený. Obavy sa nesústreďujú iba na samotný súlad s pravidlami, ale najmä na riziko nejednotného výkladu, nepredvídateľného postupu maloobchodu a konkrétnych kontrolných orgánov.
Prieskum ukázal vysokú mieru praktickej neistoty. Na súlad s pravidlami k 27. septembru sa necíti pripravených 53 % respondentov, pravidlá nepovažuje za jasné 60 %. Zároveň 47 % účastníkov prieskumu očakáva, že v dôsledku nastavenia súladu so zelenými tvrdeniami môžu byť z predaja stiahnuté výrobky, ktoré sú dnes legálne predávané, alebo tieto výrobky budú dočasne nedostupné. Iba 20 % respondentov vníma prístup obchodníkov ako jednotný - väčšina buď hovorí, že jednotný nie je, alebo ho nevie posúdiť.
SZZV považuje za nevyhnutné, aby európske a národné autority vydali jasné metodické usmernenie a aby maloobchod postupoval jednotne, predvídateľne a primerane. Cieľom nemá byť odklad zodpovednosti, ale riadený a prakticky vykonateľný prechod na nové pravidlá. Bez neho hrozia zbytočné náklady, plytvanie, narušenie dodávateľských vzťahov a nejednotná dostupnosť výrobkov pre spotrebiteľov.
„Značkoví výrobcovia berú vážne pravidlá, ktoré zaviedla smernica EÚ o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie. Už v čase prípravy tejto legislatívy však výrobcovia vyjadrili vážne otázky týkajúce sa aplikácie, ktoré doteraz neboli odstránené,“ poznamenal Tuchscher. Značky chcú byť podľa neho férové voči zákazníkom a sú pripravené komunikovať maximálne zodpovedne aj v zmysle pravidiel pre zelené tvrdenia. „Aj preto sa aktívne podieľame a vytvárame diskusné fóra na zodpovedanie otvorených otázok s relevantnými partnermi na strane kontrolných orgánov aj maloobchodu,“ dodal.
Európska únia prijala vo februári 2024 smernicu o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie. Tá bola transponovaná do slovenskej legislatívy novelou zákona o ochrane spotrebiteľa v októbri 2025. Európska komisia 27. mája 2026 konštatovala, že 20 členských štátov si nesplnilo povinnosť prevziať predmetnú smernicu. Účinnosť legislatívy v celej EÚ je záväzná od 27. septembra 2026.
Niektoré členské štáty podľa SZZV vypočuli výrobcov, ako aj maloobchod a v záujme predídenia tvorby neželaného odpadu len z dôvodu označení výrobkov riešia legálnosť dopredaja.
„Najväčšie obavy sa týkajú dopredaja existujúcich zásob a nejednotného prístupu maloobchodu. Značkoví výrobcovia, ale aj obchod potrebujú jasne vedieť, či výrobky, ktoré boli legálne uvedené na trh pred dátumom účinnosti legislatívy zakazujúcej neodôvodnené zelené tvrdenia, budú môcť byť primerane dopredané, alebo či im bude hroziť stiahnutie z predaja z dôvodu rozdielneho výkladu pravidiel,“ uviedol výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.
Z vyjadrení značkových výrobcov vyplynulo, že 27. september vnímajú ako výrazný aplikačný zlom, na ktorý trh nie je dostatočne pripravený. Obavy sa nesústreďujú iba na samotný súlad s pravidlami, ale najmä na riziko nejednotného výkladu, nepredvídateľného postupu maloobchodu a konkrétnych kontrolných orgánov.
Prieskum ukázal vysokú mieru praktickej neistoty. Na súlad s pravidlami k 27. septembru sa necíti pripravených 53 % respondentov, pravidlá nepovažuje za jasné 60 %. Zároveň 47 % účastníkov prieskumu očakáva, že v dôsledku nastavenia súladu so zelenými tvrdeniami môžu byť z predaja stiahnuté výrobky, ktoré sú dnes legálne predávané, alebo tieto výrobky budú dočasne nedostupné. Iba 20 % respondentov vníma prístup obchodníkov ako jednotný - väčšina buď hovorí, že jednotný nie je, alebo ho nevie posúdiť.
SZZV považuje za nevyhnutné, aby európske a národné autority vydali jasné metodické usmernenie a aby maloobchod postupoval jednotne, predvídateľne a primerane. Cieľom nemá byť odklad zodpovednosti, ale riadený a prakticky vykonateľný prechod na nové pravidlá. Bez neho hrozia zbytočné náklady, plytvanie, narušenie dodávateľských vzťahov a nejednotná dostupnosť výrobkov pre spotrebiteľov.
„Značkoví výrobcovia berú vážne pravidlá, ktoré zaviedla smernica EÚ o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie. Už v čase prípravy tejto legislatívy však výrobcovia vyjadrili vážne otázky týkajúce sa aplikácie, ktoré doteraz neboli odstránené,“ poznamenal Tuchscher. Značky chcú byť podľa neho férové voči zákazníkom a sú pripravené komunikovať maximálne zodpovedne aj v zmysle pravidiel pre zelené tvrdenia. „Aj preto sa aktívne podieľame a vytvárame diskusné fóra na zodpovedanie otvorených otázok s relevantnými partnermi na strane kontrolných orgánov aj maloobchodu,“ dodal.
Európska únia prijala vo februári 2024 smernicu o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie. Tá bola transponovaná do slovenskej legislatívy novelou zákona o ochrane spotrebiteľa v októbri 2025. Európska komisia 27. mája 2026 konštatovala, že 20 členských štátov si nesplnilo povinnosť prevziať predmetnú smernicu. Účinnosť legislatívy v celej EÚ je záväzná od 27. septembra 2026.
Niektoré členské štáty podľa SZZV vypočuli výrobcov, ako aj maloobchod a v záujme predídenia tvorby neželaného odpadu len z dôvodu označení výrobkov riešia legálnosť dopredaja.