Prieskum: Vyše 1/3 ľudí v SR absolvuje aspoň 3 pohovory, kým uspeje

Bratislava 23. januára (TASR) - Viac ako tretina ľudí v SR podľa prieskumu absolvuje aspoň tri pohovory, kým si nájde novú prácu a asi 26 % respondentom stačil jeden pohovor. Registrácia nových uchádzačov na pracovnom portáli Kariera.sk stúpla o 56 % a vzrástol aj počet registrovaných firiem o 30 %. Zhruba 17 % Slovákov dostáva v práci 13. a 14. platy či odmeny. Na trh práce prichádza aj novodobý fenomén job hopping, teda úmyselné časté striedanie zamestnania pracovníkom. V pondelok to uviedla manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou spoločnosti Kariera.sk Katarína Tešla. Dopytovanie zodpovedalo 3800 respondentov.



"Pracovných ponúk je veľa a vhodných kandidátov je nedostatok," zhodnotila Tešla. V posledných rokoch zamestnávatelia pritom kladú dôraz aj na employer branding, čo znamená, že sa snažia vytvárať dobrý obraz o svojej značke a dbajú aj na pracovné prostredie, ktoré by malo byť pre uchádzačov čo najlákavejšie.



Posledné obdobie prinieslo rekordy v počte inzerátov zamestnávateľov na pracovnom portáli. "Predpokladáme, že aj v tomto období sa podarí udržať trend vo zverejňovaní pracovných ponúk, o čom nasvedčuje aj pozitívny štart v novom roku 2023," predikuje manažérka spoločnosti.



Zamestnávatelia však stále majú problémy obsadiť kvalifikované pozície, ako sú lekári či zubári a značne sa znížil záujem o učiteľské povolanie. V gastrosegmente je nedostatok kandidátov a ľudia, ktorí v ňom stratili prácu počas pandémie, sa už doň nevrátili.



Rovnako sú na tom manuálne povolania, tie nezaujímajú ani súčasnú mladú generáciu, ktorá vstupuje na pracovný trh, konštatovala Tešla. "Kedysi sa remeslo tradovalo z otca na syna, čo je dnes už minulosťou," dodala. Slabý záujem je o odevníctvo, poľnohospodárstvo, manuálnu prácu.



Keď si ľudia hľadajú prácu, jednou z podmienok, na ktoré prihliadajú, sú pracovné výhody. Bez pracovných výhod by súčasný trh práce už nemal fungovať, zdôraznila manažérka firmy.



Zamestnávatelia podľa prieskumu poskytujú Slovákom z benefitov najviac (17 %) 13. a 14. plat či odmeny. S 15 % nasledoval príspevok na dôchodkové sporenie.



Desatina respondentov má možnosť využiť flexibilnú pracovnú dobu. Deväť percent opýtaných uviedlo dni voľna navyše. "Zamestnanecké zľavy a home office určilo zhodne 8 % respondentov," vyčíslila Tešla.



Napriek výhodám, ktoré zamestnávatelia poskytujú, sa však do popredia dostáva job hopping, pri ktorom pracovník v jednom zamestnaní nezotrvá dlhšie ako jeden alebo dva roky. Tento fenomén môže mať viac podôb. Zatiaľ čo niektorí striedajú práce často preto, aby rozvíjali kariéru a zručnosti, iní takto konajú z dôvodu udržania si životnej úrovne, v dôsledku zhoršujúcej sa ekonomickej situácie.