Prieskum: Vyše 250 000 Slovákov hralo za ostatný rok hazardné hry

Bratislava 12. júna (TASR) - Viac než štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok hazardné hry na nelegálnych webových stránkach. Ďalších 300.000 nevie posúdiť, či prevádzkovateľ, u ktorého hrali, mal slovenskú licenciu. Povedal to výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) Dávid Lenčéš pri krste Čiernej knihy nelegálneho hazardu a predstavení výsledkov prieskumu, ktorý IPRHH realizoval v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) v marci 2025 na vzorke 2000 respondentov vo veku 18 a viac rokov.



„Čím viac opatrení sa zvolí na strane regulácie, tým lepšie sa dá bojovať proti nelegálnemu hazardu, či už ide o blokáciu, a teda vyhľadávanie internetových stránok v online prostredí, ktoré propagujú alebo prevádzkujú nelegálny hazard. Takisto je dôležitá komunikácia s bankami a platobnými inštitúciami a samotná blokácia platieb, ktoré odchádzajú práve na tento nelegálny hazard, a v neposlednom rade je to edukácia v oblasti nelegálneho hazardu,“ uviedol Lenčéš.



Z prieskumu vyplynulo, že 13,1 % hráčov zdôvodňuje hranie u nelegálnych prevádzkovateľov tým, že sú zapísaní v Registri vylúčených osôb a slovenskí licencovaní prevádzkovatelia im už hranie neumožňujú. Medzi dôvody, prečo sa ľudia rozhodli hrať u nelicencovaných poskytovateľov, patria najčastejšie vyššie bonusy, a to celkovo 32,5 %. Ďalej sú to lepšie kurzy (29,5 %), ľahšia a rýchlejšia registrácia (29,1 %) či väčšia ponuka hier (27,4 %). Vyššie jackpoty uviedlo 27 %.



Len vyše 42 % hráčov si preveruje, či prevádzkovateľ, u ktorého hrajú hazardnú hru na internete, má slovenskú licenciu. Viac ako 43 % však nedokáže posúdiť, či internetová reklama propaguje licencovaného, alebo nelicencovaného prevádzkovateľa hazardných hier. Nelegálny hazard sa odohráva mimo regulácií a kontroly, ľudia tak hrajú bez informačných varovaní, nastavených finančných limitov a bez pomoci v krízových situáciách. „Rizikovosť nelegálneho hazardu nespočíva len v peniazoch, ktoré hráči prehrajú. Spočíva v absencii akejkoľvek ochrany. Hráč môže denne míňať stovky eur bez toho, aby ho niekto zastavil,“ doplnil sociológ Robert Klobucký zo SAV.



Jedným zo zistení bolo tiež, že 22,4 % respondentov nezáleží na tom, či má prevádzkovateľ slovenskú licenciu. Na druhej strane, 42,2 % všetkých hráčov si overuje licenciu webovej stránky, na ktorej hrajú. Zvyšok to nerieši alebo nevie posúdiť. Lenčéš upozornil, že bez informačnej kampane nebude možné tieto čísla znížiť. Ak ľudia nerozoznávajú legálneho od nelegálneho prevádzkovateľa, tak vzniká podľa neho ideálne prostredie pre podvody, šedú ekonomiku a závislosť.