Prieskum: Vyše 71 % Slovákov si myslí, že je dobré odpady recyklovať

Bratislava 7. júla (TASR) - Až 82 % ľudí nepovažuje za správne, že sa na Slovensku ročne vyvezie na skládky približne milión ton odpadu. Celkovo 71,4 % si myslí, že je najlepšie, keď sa odpady triedia a recyklujú s tým, že ak sa nedajú recyklovať, tak sa následne využijú na ďalšie energetické zhodnotenie. Vyplýva to z prieskumu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorý realizovala agentúra AKO v období od 11. do 19. júna tohto roka na vzorke 1000 respondentov prostredníctvom telefonického rozhovoru.



„Slováci chápu, že odpady sú problém a že nie je správne ich donekonečna vyvážať na skládky. Navyše sa ukázalo, že vo veľkej väčšine, teda 77,2 %, netuší, že podľa smernice EÚ od roku 2035 už nebudeme môcť vyvážať na skládky viac ako desať percent odpadov,“ uviedol riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.



Z prieskumu vyplynulo, že 15,5 % Slovákov si myslí, že problém odpadov sa vyrieši vedomým znížením ich objemu. Necelých desať percent uviedlo, že nerecyklovateľné odpady treba ukladať na skládky a len 1,7 % nemá problém s tým, že odpad sa bude naďalej vyvážať na skládky.



Prieskum sa ďalej zaoberal aj oblasťou výstavby centier na zhodnocovanie odpadov, ktoré verejnosť podľa RÚZ vníma negatívne. Viac ako 44 % ľudí si myslí, že tento negatívny pohľad pramení z nedostatku informácií o ich vplyvoch a benefitoch. Takmer rovnaký počet respondentov uvádza ako dôvod aj strach z poškodenia životného prostredia. Vyše 27 % usúdilo, že odpor voči týmto centrám vytvárajú skupiny aktivistov, ktorí dokážu vyvolať medzi neinformovanými ľuďmi strach, a viac ako 19 % vníma šírenie strachu zo strany médií.



K existujúcim dvom zariadeniam na Slovensku, ako je OLO Bratislava a KOSIT Košice, je potrebné podľa 45,6 % Slovákov postaviť toľko nových, aby boli schopné všetok nerecyklovateľný odpad v krajine energeticky zhodnotiť. Ďalších viac ako 22 % si myslí, že kapacity treba zvýšiť tak, aby sa výrazne znížila závislosť od skládkovania odpadov. Necelých 18 % tvrdí, že je potrebné v SR postaviť minimálne dve takéto zariadenia a viac ako osem percent si, naopak, myslí, že žiadne nové nie je potrebné postaviť.



Viac ako 51 % Slovákov verí, že moderné zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov môžu byť neškodné voči životnému prostrediu. Na druhej strane, tomuto tvrdeniu neverí 42,5 %. Z pohľadu lokalizácie takýchto centier preferuje 39,5 % už existujúce priemyselné areály a vyše 27 % si myslí, že by sa mali stavať tam, kde sa produkuje najviac odpadov. Viac ako 22 % zase preferuje ich rovnomerné geografické rozloženie po celej krajine.



„Pre väčšinu Slovákov je neprijateľný fakt, že krajina aktuálne nemá vôbec žiadne zariadenie na energetické zhodnocovanie priemyselných odpadov a ani žiadne komplexné riešenie pre spracovávanie priemyselných odpadov ako takých. Viac ako 79 % si myslí, že je dôležité alebo veľmi dôležité, aby sme takéto kapacity dobudovali. Za nepotrebné to považuje iba 1,6 % z opýtaných,“ dodala RÚZ.