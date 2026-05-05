Prieskum: Cez 80 % slovenských domácností má vyššie mesačné výdavky
Slovenky a Slováci podľa prieskumu najčastejšie deklarujú nárast životných nákladov o 100 až 200 eur za mesiac, no traja z desiatich teraz míňajú minimálne o dve stovky navyše.
Bratislava 5. mája (TASR) - Vyše 80 % slovenských domácností má vyššie mesačné výdavky ako vlani, 35 % hovorí o výraznom náraste. Zvýšené životné náklady pociťujú aj dve tretiny českých domácností, no výrazné navýšenie tam spomína o polovicu menej ľudí ako v SR. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit uskutočneného od 30. marca do 2. apríla na vzorke 1022 respondentov agentúrou Ipsos.
Slovenky a Slováci podľa prieskumu najčastejšie deklarujú nárast životných nákladov o 100 až 200 eur za mesiac, no traja z desiatich teraz míňajú minimálne o dve stovky navyše. Najviac opýtaných, vyše 40 %, v rámci zredukovania svojich výdavkov obmedzilo cestovanie, viac ako tretina zase nákupy drahších vecí do domácnosti či oblečenia. Takých, čo sa nemuseli v ničom uskromňovať, medziročne ubudlo.
Slováci pociťujú zdražovanie tovarov a služieb intenzívnejšie ako ich susedia v Českej republike. Prieskum, ktorý realizovali separátne v oboch krajinách, ukázal, že 81 % domácností na Slovensku deklaruje medziročne vyššie mesačné výdavky, až výrazný nárast pociťuje 35 %. V Česku spomenulo zvýšenie nákladov 65 % domácností, no výrazný rast len 17 %. O niečo vyššie výdavky v SR uviedlo 46 % opýtaných, 15 % je na tom približne rovnako a traja zo sto hovoria o znížení nákladov.
„Výrazne vyššie výdavky deklarovali vo vyššej miere viacpočetné rodiny a na druhej strane zriedkavejšie ich spomínali mladí ľudia vo veku do 26 rokov. Celkovo najviac respondentov, približne štyria z desiatich, hovorilo o zvýšení mesačných nákladov domácností v rozmedzí od 100 do 200 eur. Pod stoeurovú hranicu sa zmestila tretina, ďalšia pätina míňa medziročne viac o 200 až 300 eur a každý desiaty si pripláca mesačne vyše 300 eur,“ priblížil analytik Home Credit Jaroslav Ondrušek.
Príčinu medziročne drahšieho života vidí najviac ľudí (74 %) v celkovom zdražovaní všetkého, druhým faktorom je nárast cien potravín (73 %) a tretím energií (63 %). Potom je to zvýšenie cien služieb (46 %) a daní (44 %).
Tri z desiatich domácností by podľa prieskumu potrebovali navýšenie príjmu o 200 až 300 eur mesačne, každá štvrtá o viac ako 300 eur. Ďalším 23 % by sa na pokrytie vyšších výdavkov zišlo ešte 300 až 500 eur a desatina rodín potrebuje mesačne minimálne 500 eur naviac.
Ľudia sa podľa prieskumu museli uskromniť pri cestovaní (42 %), len o 1 % menej bolo tých, čo uviedli celkové obmedzenie mesačných výdavkov. Zhodne s 36 % odpovedí nasledovali - menej nákupov drahších vecí do domácnosti a taktiež obmedzenie nakupovania oblečenia a obuvi. V kupovaní potravín sa musela uskromniť necelá tretina (31 %) a pri zdravotnej starostlivosti presná desatina Slovákov a Sloveniek.
„V tomto kontexte odpovedí je zaujímavé aj to, že zatiaľ čo vlani sa v ničom nemuselo uskromňovať 18 % opýtaných, teraz ich bolo o 5 % menej, teda len 13 %,“ dodal Ondrušek.
