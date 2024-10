Prieskum: Vyše polovica firiem hodnotí kroky v obnove budov negatívne

Bratislava 25. októbra (TASR) - Viac ako polovica opýtaných firiem, ktoré sa zaoberajú obnovou budov a energetickou efektívnosťou, hodnotí kroky vlády v tejto oblasti negatívne. Tri štvrtiny respondentov vnímajú podporu vlády cez rôzne stimuly ako nedostatočnú. Vyplýva to z internej ankety platformy Budovy pre budúcnosť (BPB), ktorej sa zúčastnili desiatky firiem na Slovensku.



"Vláda má šancu, aby naštartovala investície do energetickej efektívnosti a do sektora pozemných stavieb. Zo strany vlády nevidíme po jej prvom roku výraznú reálnu podporu a súlad. Hrozí teda, že stavebníctvo sa bez pozornosti a investícií zo strany štátu dostane do ešte väčšieho prepadu, v akom aktuálne je," uviedla riaditeľka platformy BPB Katarína Nikodemová.



V ankete 86 % respondentov uviedlo, že podpora vlády v prvom roku jej fungovania bola nedostatočná. Taktiež až 91 % z nich zdôraznilo, že vláda neposkytuje dostatočné riešenia pre krízu pracovnej sily v sektore, najmä v oblasti odborného vzdelávania a podpory zamestnávania.



Situáciu by podľa opýtaných firiem mohla zlepšiť dlhodobá koncepčná podpora pri príprave a financovaní projektov, predvídateľné a transparentné dotácie, ako aj zvýšenie kvalifikovanosti a spoľahlivosti pracovníkov v stavebných profesiách.



"Podporu energetickej efektívnosti budov vnímame ako win-win riešenie, ktoré dokáže domácnostiam a firmám pomôcť s predpokladaným nárastom cien energií, rozhýbe ekonomiku v regiónoch a podporí prioritne malé firmy a živnostníkov," vysvetlil analytik platformy Richard Paksi s tým, takéto politiky by pomohli aj s konsolidáciou, pretože by mali pozitívny dopad na hrubý domáci produkt (HDP) krajiny a na daňové príjmy do štátneho rozpočtu.



Platforma poukázala na údaje zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR, podľa ktorých stavebný sektor na Slovensku čelí historickému prepadu, ktorý bol v auguste tohto roka najvýraznejší za posledné štyri roky. "Naša anketa upozorňuje, že bez predvídateľných dotácií a systematickej podpory vlády sa stavebný sektor môže ocitnúť v ešte hlbšej kríze, čo negatívne zasiahne celé hospodárstvo," uzavrela Nikodemová.