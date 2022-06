Prieskum: Vyše polovica firiem má problém nájsť kvalifikovaných ľudí

Bratislava 9. júna (TASR) - Firmy plánujú mierne zvýšiť nábor ľudí, vyše polovica zamestnávateľov má problém nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Vyplýva to z prieskumu ManpowerGroup Slovensko pre 3. štvrťrok 2022 vykonanom na vzorke 520 zamestnávateľov.



Až 56 % slovenských firiem v prieskume uvádza, že pri hľadaní zamestnancov s potrebnými zručnosťami čelia ťažkostiam, pričom pre 13 % zamestnávateľov je veľmi náročné nájsť kvalifikovaných pracovníkov.



Čo sa týka zručností, najkomplikovanejšie je podľa zamestnávateľov nájsť ľudí, ktorí ovládajú informačné technológie a spracovanie dát. Problém s tým má podľa prieskumu 27 % spoločností. Podnikom a organizáciám chýba aj viac ľudí so zručnosťami potrebnými na prácu vo výrobe (18 %), logistike (17 %), obchode a marketingu (16 %), administratíve (16 %) a v ľudských zdrojoch (16 %).



Pre firmy je však podobne náročné nájsť ľudí so správnymi tzv. mäkkými zručnosťami. Spoľahlivosť, zodpovednosť a disciplinovanosť sú kvality, ktoré je náročné nájsť u uchádzačov podľa štvrtiny slovenských firiem. Medzi najvzácnejšie mäkké zručnosti patria aj kreativita, proaktívny prístup k učeniu a kritické a analytické myslenie.



"Hoci je pozitívne, že zamestnávatelia majú v úmysle zamestnávať viac ľudí, pre mnoho z nich je čoraz náročnejšie nájsť vhodných uchádzačov, ktorí by otvorené pracovné pozície obsadili," upozornila Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.



Podniky v sektore služieb (28 %), ako aj v hotelovom a reštauračnom biznise (24 %) potrebujú posilniť svoje zamestnanecké rady najnaliehavejšie. Viac zamestnancov bude potrebovať aj sektor IT, technológií, telekomunikácií, komunikácie a médií, ako aj stavebný sektor.



V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zamestnávatelia vo všetkých regiónoch Slovenska plánujú prijímať viac ľudí, ako prepúšťať. Najviac firiem plánuje nábor nových ľudí v Bratislave, a zároveň tam najmenej firiem plánuje znižovať stavy zamestnancov. Zamestnávatelia v ostatných regiónoch Slovenska sú v plánoch náboru o niečo menej optimistickí ako pred rokom.