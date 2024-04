PRIESKUM: Vyše polovica firiem nevie o novej povinnosti z EÚ

Bratislava 27. apríla (TASR) - Viac ako polovica (51 %) súkromných spoločností v SR stále nevie o tom, že najväčšie firmy pôsobiace v EÚ musia už tento rok zbierať dáta a následne vykonávať nefinančný reporting ESG (spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť podniku). Nevedia ani o tom, že nasledujúce roky sa postupne pridajú aj menšie firmy. Ukázal to prieskum verejnej mienky pre poradenskú spoločnosť RSM SK, ktorý sa uskutočnil od 18. do 22. apríla medzi 130 firmami a vedúcimi pracovníkmi. V medziročnom porovnaní však ide o zlepšenie. Vlani v máji o povinnosti nevedelo až 60 % spoločností.



Viac ako tretina (35 %) účastníkov aktuálneho prieskumu uviedla, že o novej povinnosti počula, ale detaily im zatiaľ nie sú známe. Ďalších 12 % deklaruje, že o ESG sú informovaní a poznajú podrobnosti.



Prieskum sa zaujímal aj o to, aká je aktuálne úroveň prípravy firiem na povinné reportovanie nefinančných údajov spojených s ESG. Polovica z nich priznáva, že nemá žiaden plán, resp. doteraz sa na problematiku nesústredila. Necelá pätina (18 %) spoločností uvádza, že sa aktívne pripravuje a plánuje implementáciu nových pravidiel. Len 4 % z oslovených deklarujú, že ich firmy sú už pripravené a majú implementované jednotlivé opatrenia.



Najčastejší názor, ktorý majú účastníci prieskumu na nové povinnosti okolo ESG, je, že ide o zbytočnú administratívnu záťaž (25 %). Necelých 21 % si vybralo výrok, že budú musieť venovať viac zdrojov a času na dodržiavanie týchto povinností. Niečo viac ako 15 % opýtaných sa domnieva, že ESG nebude mať žiaden význam pre ich podnikanie. Naopak, 14,6 % spoločností verí, že ESG im pomôže zlepšiť udržateľnosť a posilniť konkurencieschopnosť a 12 % uvádza, že je to pre nich príležitosť, ktorú podporujú.



"Zavedenie ESG a dodržiavanie cieľov nových stratégií firmám v konečnom dôsledku prinesie plusy v podobe výhodnejších obchodných spoluprác, lacnejších dodávateľov či zvýhodneného prístupu k financovaniu. Zároveň očakávame zlepšenie konkurenčného postavenia spoločností, ktoré svoje ESG nastavia lepšie ako obdobné spoločnosti na trhu," uviedla Zuzana Kubíková, expertka na ESG v RSM SK.



Prieskum sa zaujímal aj o to, čo je pre slovenské spoločnosti, ktoré s prípravou na implementáciu ESG už začali, zatiaľ najväčšou prekážkou. Najväčšia skupina (15 %) priznáva nedostatok povedomia či znalostí o problematike. Ďalších 12 % hovorí, že prekážkou je nedostatok finančných prostriedkov na investície do ESG a rovnaká skupina (12 %) vníma ako prekážku komplikované európske smernice.



Istým problémom je podľa prieskumu aj odpor alebo nedostatok podpory zo strany vedenia či zamestnancov (8,2 %) a nedostatok dostupných nástrojov a metód pre meranie výkonnosti ESG (8,1 %). Žiadne prekážky nepociťuje len osem percent spoločností.