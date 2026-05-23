Prieskum: Vyše polovica Slovákov tento rok neplánuje žiadnu investíciu
Pre tých, ktorí tento rok počítajú s vyššou investíciou, je na prvom mieste rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorú mieni zrealizovať 16 % respondentov.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Väčšina Slovákov a Sloveniek (52 %) počas tohto roka neplánuje nijakú väčšiu finančnú investíciu. Na druhej strane, tí čo majú v pláne míňať vyššie sumy peňazí, najčastejšie spomínajú rekonštrukciu nehnuteľnosti, kúpu domácich spotrebičov či nábytku. Hlavným zdrojom na úhradu týchto položiek majú byť úspory, štvrtina si chce pomôcť aj pôžičkou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na prelome marca a apríla tohto roka realizovala agentúra Ipsos pre spoločnosť Home Credit.
„Vidíme značné regionálne rozdiely najmä medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska. Zatiaľ čo v Bratislavskom kraji nemá v pláne väčšiu investíciu 46 % ľudí, v Trnavskom kraji je to už 53 % a v Prešovskom kraji dokonca 58 %. Bez investičných plánov sú taktiež vo väčšej miere respondenti vo veku nad 54 rokov, rozvedení a tiež ľudia s učňovským vzdelaním,“ priblížil analytik spoločnosti Jaroslav Ondrušek.
Pre tých, ktorí tento rok počítajú s vyššou investíciou, je na prvom mieste rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorú mieni zrealizovať 16 % respondentov. Ďalších 14 % sa chystá na kúpu vybavenia do domácnosti, akým sú hodnotnejšie spotrebiče alebo nábytok. Za osobnú elektroniku plánuje minúť vyššiu sumu 9 % opýtaných a rovnaký počet si dopraje drahšiu dovolenku. V plánoch 7 % ľudí zo Slovenska figuruje investícia do kúpy bytu, domu, chaty či pozemku a v rovnakej miere je to aj nákup auta.
Z pohľadu zdrojov chce polovica respondentov zaplatiť tohtoročné vyššie investície prostredníctvom svojich úspor. Nasledujú bežné mesačné výplaty (22 %), kombinácia úspor, mzdy a úveru (16 %) a napokon je to samotná pôžička, ktorú si hodlá vziať desatina opýtaných.
„Pri financovaní väčších investícií, akými sú trebárs rekonštrukcia bývania či kúpa auta, by ste si mali v prvom rade zhodnotiť svoje finančné možnosti a počítať aj s dostatočnou rezervou na nečakané výdavky. Ak sa rozhodnete pre pôžičku, pri jej výbere je dôležité nesledovať iba výšku mesačnej splátky, ale pozrieť sa treba na celkové náklady, taktiež na možnosti flexibilného splácania či na podmienky predčasného splatenia,“ vysvetlil ombudsman Home Credit Miroslav Zborovský.
