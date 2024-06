Prieskum: Vyše polovice Slovákov plánuje ísť na dovolenku

Bratislava 25. júna (TASR) - Na letnú dovolenku sa chystá 55 % Slovákov, čo je najvyšší počet za posledných päť rokov. Ľudia sú ochotní tento rok minúť na dovolenku aj viac peňazí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre finančnú spoločnosť Partners realizovala agentúra Focus.



"Slováci sú po pandémii pripravení opäť cestovať a sú ochotní investovať do svojho oddychu pri mori," uviedol odborník na financie z Partners Tomáš Dányi. Zároveň dodal, že dôležité je byť finančne zodpovedný a vyhnúť sa zbytočným výdavkom, ktoré môžu dovolenku predražiť.



Prieskum ukázal, že 30 % z opýtaných ľudí plánuje stráviť dovolenku na Slovensku. Takmer dve tretiny (64 %) Slovákov pôjdu do zahraničia. Chuť ľudí cestovať sa podľa finančnej spoločnosti vrátila na predpandemickú úroveň, niektorí sú ochotní aj minúť viac peňazí ako za ostatné roky.



Polovica opýtaných respondentov, ktorí pôjdu na letnú dovolenku, plánuje zaplatiť za ubytovanie, dopravu a stravu do 1000 eur. Približne 35 % ľudí si vyčlenilo na náklady spojené s dovolenkou sumu od 1000 do 2000 eur. Viac peňazí plánujú minúť respondenti, ktorí strávia letnú dovolenku v zahraničí, ako tí, ktorí budú dovolenkovať na Slovensku.



Priamo na mieste dovolenky podľa prieskumu chce až 63 % respondentov minúť 500 eur. Necelá štvrtina ľudí má vymedzenú sumu od 500 do 1000 eur. "Cestovanie a oddych sú dôležité, avšak rovnako dôležité je mať pod kontrolou svoje výdavky, aby sa dovolenka nestala finančnou záťažou," uzavrel Dányi.