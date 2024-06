Prieskum: Vysoká fluktuácia predstavuje problém pre 67 % firiem zo SR

Bratislava 18. júna (TASR) - S vysokou fluktuáciou sa v súčasnosti stretáva 67 % slovenských firiem. Príčinami môžu byť rekordne nízka nezamestnanosť a vysoký dopyt po pracovníkoch, ktorý tlačí nahor mzdy, preto sa ľudia obzerajú po lepšom pracovnom zamestnaní. Firmy tak majú problém hľadať si nielen nových zamestnancov, ale aj udržať si tých súčasných. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej agentúry Grafton.



"Až tretina vníma toto riziko najmä vo výrobných pozíciách. Pri špecifických pozíciách vidí hrozbu zvýšenej fluktuácie 16 % personalistov a 11 % si myslí, že bude problémom pri všetkých pracovných pozíciách," uviedla marketingová riaditeľka Grafton Jitka Kouba. Zároveň dodala, že firmy by mali v prvom rade porozumieť očakávaniam zamestnancov a podľa toho nastaviť napríklad rôzne benefity.



Hlavným dôvodom odchodu ľudí zo zamestnania je podľa Kouby to, že od iného zamestnávateľa dostanú za porovnateľnú prácu ponuku vyššej mzdy. Spresnila, že za lepšou finančnou ponukou odchádzajú viac než dve tretiny zamestnancov na Slovensku.



Z prieskumu vyplynulo, že firmy a ich zamestnanci majú rozdielny pohľad napríklad na otázku spätnej väzby, príležitostí na vzdelávanie a odborný rast alebo na mieru flexibility pracovnej doby a možnosti využívania home office. "Medzi dôležité dôvody na odchod zo zamestnania patria aj vzťahy na pracovisku - takmer tretine našich respondentov nevyhovovalo správanie sa ich šéfa, viac než štvrtina zamestnancov uviedla neuspokojivé vzťahy s kolegami," doplnila Kouba.



Agentúra v prieskume zistila, že 72 % firiem pravidelne porovnáva mzdy s konkurenciou, a tým udržuje mzdy na podobnej alebo rovnakej úrovni. Avšak 70 % zamestnancov odchádza z práce práve za vyšším platom. Tímovú atmosféru na firemných podujatiach podporuje 57 % zamestnávateľov a 48 % spoločností pravidelne vykonáva aj prieskumy spokojnosti zamestnancov a prijíma opatrenia na zlepšenie. Na druhej strane 32 % zamestnancom nevyhovuje správanie ich šéfa a 27 % z nich nie je spokojných so vzťahmi s kolegami na pracovisku, čo je pre nich aj dôvod na odchod z práce.



Udržať si súčasných zamestnancov je pre firmy výhodné, podľa Kouby to však firmy často nerobia. "Prevažná väčšina zamestnancov by od výpovede upustila v prípade, ak by im súčasný zamestnávateľ okamžite zvýšil mzdu. K tomuto kroku však pristúpi iba 15 % firiem. Tie sa v tejto situácii skôr snažia vysvetliť zamestnancovi výhody súčasnej pracovnej pozície, čo v skutočnosti presvedčí len minimum ľudí," priblížila.



Marketingová riaditeľka zdôraznila, že nájdenie si nového zamestnanca a jeho zapracovanie je časovo aj finančne nákladnejšie ako udržať si toho súčasného. Podľa nej by mali firmy zvážiť, či namiesto výdavku na nového zamestnanca nie je lepšie investovať do súčasného už zapracovaného zamestnanca, či už zvýšením mzdy, pridaním benefitov, alebo formou profesijného rozvoja.