Prieskum: Vyššia mzda je pre 32 % Slovákov dôvodom na zmenu práce

Bratislava 24. marca (TASR) - Pre približne tretinu Slovákov je vyššia mzda hlavným dôvodom na zmenu práce. Druhým najčastejším dôvodom sú vzťahy na pracovisku, a to v prístupe firmy k zamestnancom alebo osobné medziľudské vzťahy v kolektíve. Celkovo by pre vzťahy na pracovisku zmenilo svoje zamestnanie 23 % ľudí. Upozornila na to spoločnosť Alma Career na základe aktuálneho prieskumu JobsIndex.



"V krátkodobom horizonte sú hlavnými motivačnými faktormi pre zmenu zamestnania tie finančné. Väčšinou platí, že ľudí s vyššími príjmami iba vyšší plat zo stoličky len tak nezdvihne a ak áno, musí ísť o výrazne lepšiu ponuku, minimálne o 20 až 30 % vyššiu, než je ich aktuálna mzda. V dlhodobom horizonte však výrazne naberajú na dôležitosti faktory cielené na profesijný a kariérny rozvoj, lepšiu perspektívu uplatnenia v budúcnosti i na vzťahy a tiež možnosť ovplyvňovať to, čo a akým spôsobom firma či organizácia robí," uviedol dátový analytik spoločnosti Tomáš Ervín Dombrovský.



Medzi ďalšie dôvody na odchod zo zamestnania patrí lepšia náplň práce vrátane jej možnosti rozvoja a so zaujímavou perspektívou do budúcnosti, čo uviedlo osem percent ľudí. Rovnaké percento by odišlo z práce aj z dôvodu lepšieho pracovného prostredia a sedem percent pre lepšiu dostupnosť pracoviska. Päť percent Slovákov by dalo výpoveď, ak by našlo niekde inde väčšiu flexibilitu v rámci prispôsobenia pracovnej doby alebo miesta práce ich osobným potrebám.



Na druhej strane však len málo ľudí je ochotných meniť prácu, a to najčastejšie pre obmedzené finančné rezervy. Skoro 40 % ľudí totiž nemá žiadne dostupné finančné rezervy alebo len na jeden mesiac, preto si nemôžu dovoliť tráviť dlhý čas hľadaním si novej práce. K novému zamestnávateľovi preto nastupuje takmer okamžite do jedného mesiaca od ukončenia predchádzajúceho pracovného pomeru 31 % osôb. Viac ako dve tretiny nastúpia do novej práce do troch mesiacov.



Zároveň len 19 % ľudí pociťuje, že má dostatok príležitostí na odchod. Na slovenskom trhu práce je nedostatok vhodných pracovných ponúk pre 30 % Slovákov. Spoločnosť dodala, že to často súvisí s prehnanými požiadavkami v inzerátoch, keďže ľudia majú dojem, že ich dokonale nespĺňajú, a preto na ne ani nereagujú. Ďalším problémom je, že ich buď ponúkané podmienky nemotivujú alebo vnímajú iné bariéry, ktoré ich limitujú.