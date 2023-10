Prieskum: Výzvami pre gastroprevádzky sú najmä rastúce náklady

Bratislava 17. októbra (TASR) - Najväčšie výzvy, ktorým aktuálne čelia gastroprevádzky na Slovensku, sú rastúce náklady surovín (88,3 %) a nedostatok kvalitného personálu (73,8 %). Vyplýva to zo septembrového prieskumu Food barometer pre spoločnosť Edenred, na ktorom sa zúčastnilo 103 prevádzok. Z ponúknutých možností mohli v prieskume označiť maximálne tri najakútnejšie výzvy.



Hľadanie ďalších úsporných opatrení si podľa prieskumu vybralo ako prioritu 34 % prevádzok, tlak na ziskovosť vníma ako výzvu 23,3 % a obmedzenú možnosť cenovej politiky 22,3 % z nich. Pre viac ako 10 % zariadení je výzvou zníženie konkurencieschopnosti.



Gastroprevádzky zároveň prezradili, o koľko percent museli vplyvom inflácie v roku 2023 zvyšovať ceny jedál. Nárast o 10 až 20 % potvrdilo 54,4 % zariadení, o 10 % ďalších 34 % prevádzok. Necelých 7 % reštaurácií hovorí, že s cenami v roku 2023 nehýbali a ďalších 5 % priznáva, že ich zvýšili o viac ako 20 %.



"Po náročnom pandemickom období nemali gastroprevádzky čas na zotavenie či regeneráciu a plynule vhupli do ďalšej výzvy. Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na gastroslužby čiastočne pomohlo, no ako vyplýva z nášho prieskumu, väčšina reštaurácií musí riešiť akútne problémy. Treba si uvedomiť, že ide o sektor, ktorý je významným zamestnávateľom a zároveň poskytuje služby dôležité pre verejnosť," povedala Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.



Prieskum tiež ukázal, že najväčší vplyv na nárast cien jedál mali vyššie ceny surovín, a to v prípade 51 % prevádzok. Tretina označila za hlavný dôvod vyššie ceny energií, 8,8 % to vysvetľuje zvýšenými nákladmi na personál a takmer 7 % prevádzok zodvihlo ceny pre vyšší nájom.