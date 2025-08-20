< sekcia Ekonomika
Prieskum: Začať so sporením na dôchodok nie je neskoro ani po 50-ke
Viac ako tretina Slovákov vo veku 45 až 55 rokov a polovica ľudí od 55 do 65 rokov si na dôchodok neodkladá ani cent.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Viac ako tretina Slovákov vo veku 45 až 55 rokov a polovica ľudí od 55 do 65 rokov si na dôchodok neodkladá ani cent. Začať so šetrením na dôchodok nie je nikdy neskoro, pričom aj ľudia po päťdesiatke ešte môžu dobehnúť zameškané. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Partners, ktorý realizovala agentúra Focus v júni 2025 na vzorke 1014 respondentov.
„Aj v tomto veku sa dá začať prakticky od nuly a je možné nasporiť si sumu, ktorá vám na dôchodku pomôže udržať si životný štandard. Stačí správne nastaviť stratégiu, vybrať vhodné nástroje a vyhnúť sa zbytočným chybám,“ spresnil odborník spoločnosti Martin Daráš s tým, že treba začať tvoriť rezervu a zároveň investovať už od prvého dňa sporenia na dôchodok.
Rezerva môže pomôcť ľuďom v prípade nečakaných situácií, ako je oprava auta, zdravotné výdavky či výpadok príjmu. Ideálne je vytvoriť si podľa odborníka rezervu vo výške štyroch až šiestich mesačných výdavkov. Investovanie zase posúva peniaze vpred a chráni ich pred infláciou. Dôchodkové sporenie by malo byť po päťdesiatke efektívne a vyvážené, takže je vhodné spojiť viacero možností, aby sa znížilo riziko a zvýšila sa šanca na dobré zhodnotenie peňazí.
Kombináciou rôznych nástrojov sa totiž zabezpečí vyvážený pomer medzi výnosom, rizikom a dostupnosťou peňazí. Medzi možnosti patrí napríklad tretí pilier s možnosťou príspevku od zamestnávateľa, realitné fondy, ETF fondy ponúkajúce vysoký potenciál výnosu a rozloženie peňazí medzi rôzne firmy a krajiny či termínované vklady vhodné skôr na rezervu ako dlhodobé sporenie na dôchodok. Vo všeobecnosti platí, že ak majú ľudia druhý pilier, tak by si mali odkladať 25 % z príjmu a bez neho až 50 %, ak to ich rozpočet dovolí. Minimum je aspoň sedem percent z príjmu.
„Ak napríklad chcete mať o 15 rokov pasívny príjem 500 eur mesačne počas 20 rokov, potrebujete mať našetrených približne 83.000 eur. Pri priemernom ročnom zhodnotení sedem percent to znamená investovať okolo 265 eur mesačne,“ doplnil Daráš.
Upozornil, že mnohí ľudia po päťdesiatke stavia skôr na konzervatívne riešenia, lebo sa obávajú kolísania hodnoty investícií. Prílišná opatrnosť však znehodnocuje úspory infláciou, pričom spoliehať sa len na štátne piliere podľa neho nestačí. „Rozumne nastavené portfólio by malo obsahovať aj dynamickejšiu časť, napríklad akciové ETF fondy, a zároveň bezpečnejšie zložky, ako sú realitné či dlhopisové fondy. Dynamika môže pokojne tvoriť 30 až 50 %, zvyšok konzervatívnejšie riešenia,“ odporúča odborník.
