Prieskum: Zadlžené sú 2 pätiny Slovákov, častejšie si požičiavajú muži

Bratislava 4. augusta (TASR) - Podiel Slovákov s pôžičkou či úverom sa v tomto roku oproti vlaňajšku takmer nezmenil. Zatiaľ čo v minulom roku malo nejaký finančný záväzok 40 % Slovákov, v súčasnosti ide o 41 % slovenských domácností. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.



Častejšie si podľa prieskumu požičiavajú muži (43 %) ako ženy (39 %). Najčastejšie ide o sumy medzi 4000 a 40.000 eur, o ktoré má záujem tretina respondentov. Záväzky vyššie ako 40.000 eur má viac ako štvrtina dlžníkov.



Dlhodobo si Slováci požičiavajú predovšetkým v produktívnom veku, najvyššie sumy dlžia najčastejšie medzi 25 a 44 rokmi. Pôžičky má však podľa prieskumu aj pätina seniorov nad 65 rokov. Úvery majú najčastejšie tí s vysokoškolským vzdelaním (50 %), ktorí si zároveň výrazne častejšie požičiavajú sumy nad 40.000 eur. Najviac sú zadlžení obyvatelia Bratislavského a Trnavského kraja (59 % a 52 %), ktorí si požičiavajú aj najvyššie sumy. Najmenej dlžníkov žije naopak v Trenčianskom kraji (31 %).



"V súčasnosti majú pôžičky a úvery najčastejšie ľudia zamestnaní v odbore lesníctva a poľnohospodárstva, nasledovaní pracovníkmi v priemysle a stavebníctve. Najmenej si pôžičky berú zamestnanci zo zdravotníctva. Najväčší podiel záväzkov nad 40.000 eur majú ľudia pracujúci v odbore IT a telekomunikácií," priblížila generálna riaditeľka KRUK Jaroslava Palendalová.



Slováci si dlhodobo požičiavajú predovšetkým v súvislosti s bývaním. Pri 37 % respondentoch prieskumu ide o kúpu bytu či stavbu domu, nasleduje rekonštrukcia bývania s podielom 28 %. Na treťom mieste je nákup vozidla s necelými 18 %. Zatiaľ čo na bývanie si prakticky rovnakou mierou požičiavajú ženy aj muži, v úveroch na vozidlá výrazne prevažujú muži, a to v pomere 23 % oproti 12 %. Záväzky spojené s bývaním majú predovšetkým ľudia v produktívnom veku.



"Pôžičky na bývanie v produktívnom veku sú bežné, avšak náš prieskum zistil, že 13 % úverov slúži na uhradenie iných dlhov. Také pôžičky si navyše najčastejšie berú mladí ľudia a seniori - obe tieto vekové kategórie môžu mať obmedzené možnosti ich splácania a hrozí im, že sa dostanú do dlhovej pasce, z ktorej sa potom veľmi ťažko dostáva," varovala Palendalová.



Naopak, Slováci podľa prieskumu dlhodobo prakticky nevyužívajú úvery na oblečenie, lieky a lekársku starostlivosť, potraviny alebo školské pomôcky pre deti. Neberú si spravidla ani úvery na dovolenku, darčeky alebo zábavu. Každá dvadsiata domácnosť však potrebuje pôžičky na úhradu pravidelných platieb, ako je nájomné alebo účty za energie.