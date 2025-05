Prieskum: Zákazníci e-shopov si chcú vybrať deň a čas doručenia

Bratislava 21. mája (TASR) - Zákazníci e-shopov by privítali možnosť vybrať si konkrétny deň a čas doručenia zásielky. Väčšina z nich by chcela poznať detaily doručenia už pri nákupe produktu. Vyplýva to z prieskumu pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO, ktorý sa uskutočnil na Slovensku a v Českej republike na vzorkách 500 respondentov.



Možnosť vybrať si konkrétny deň a čas doručenia by podľa prieskumu privítalo 78 % respondentov. Vyše 80 % oslovených by pritom chcelo poznať detaily dňa a času doručenia už pri nákupe produktu.



Výsledky prieskumu ukázali, že doručenie domov využilo 58 % Slovákov a podobný podiel zákazníkov v Česku. Napriek tomu bol tento spôsob doručenia spojený s najväčšou mierou nespokojnosti. Zákazníkom prekážala najmä nízka flexibilita a obmedzené možnosti plánovania prevzatia zásielky. Takmer štvrtina respondentov v prieskume uviedla, že sa im často stáva, že ich kuriéri doma nezastihnú.



„Zákazníci dnes pri online nákupoch nehodnotia len cenu alebo rýchlosť doručenia. Čoraz väčší dôraz kladú na možnosť mať doručenie pod kontrolou a minimalizovať neistotu okolo presného dňa a času doručenia. Preto sa presné plánovanie doručenia v slotoch stáva novým štandardom v logistike. E-shopy, ktoré ho zavedú, získajú konkurenčnú výhodu a posilnia dôveru vo svoju značku,“ uviedol prevádzkový riaditeľ spoločnosti DODO Peter Menky.



Využívaným spôsobom doručovania zásielok sú na Slovensku aj v Česku výdajné boxy. Podľa prieskumu ich v sledovanom období využilo vyše 66 % Slovákov a podobný počet Čechov. Zákazníci ocenili pohodlie a nezávislosť pri doručení do výdajných boxov, pre e-shopy však kapacity boxov predstavujú, najmä v náporovom období, výzvu.



Podľa prieskumu kvalita doručenia má priamy vplyv na úspech e-shopov. Viac ako polovici opýtaných na Slovensku prekáža, ak ich kuriér nezastihne v práci či doma a zásielku si nakoniec musia vyzdvihnúť v boxe alebo na výdajnom mieste.



Dáta zo Slovenska aj z Česka ukázali, že zákazníci čoraz viac očakávajú možnosť plánovania doručenia podľa svojich potrieb v čase, ktorý im najviac vyhovuje. Medzi najčastejšie uvádzané príčiny nespokojnosti patria neaktuálne alebo chýbajúce informácie o stave zásielky, zmeny vo výdajných miestach bez predchádzajúceho upozornenia a predĺžené dodacie lehoty.



„Z doručovania sa stáva strategický nástroj. Už to nie je len posledný krok objednávky, ale moment, ktorý rozhoduje o tom, či sa zákazník do online obchodu vráti. E-shopy, ktoré včas prispôsobia svoje logistické služby rastúcim očakávaniam zákazníkov, si nielen upevnia konkurenčnú výhodu, ale aj vybudujú stabilnú a lojálnu zákaznícku bázu,“ doplnil Menky.